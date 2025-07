Kate Middleton e o príncipe William receberam o presidente francês Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte Macron, na chegada do casal ao Reino no Unido no âmbito de uma visita de Estado.

Kate Middleton regressou esta terça-feira, dia 8 de julho, aos compromissos públicos, depois de uma ausência de dias. A princesa de Gales e o marido, o príncipe William, receberam o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama, Brigitte Macron, no âmbito da histórica visita de Estado do político ao país - sendo o primeiro chefe de Estado da União Europeia a visitar o Reino Unido desde o Brexit. William e Catherine aguardaram a chegada de Macron e da mulher na base aérea de Northolt, oeste de Londres. Daqui partiram para o condado de Berkshire, rumo ao Castelo de Windsor, uma vez que este tem sido o lugar de eventos da monarquia inglesa, dadas as grandes obras de renovação que acontecem atualmente no Palácio de Buckingham. O regresso (tão esperado) de Catherine Kate Middleton esteve ausente dos compromissos reais nos últimos dias, tendo inclusive falhado a presença na Royal Ascot, competição anual de corridas de cavalos na qual os membros da família real britânica marcam presença em peso todos os anos. Entretanto, no dia 2 de julho, esteve Colchester Hospital, ocasião em que abriu o coração para falar sobre os tratamentos contra o cancro a que se submeteu e os "momentos difíceis" que se seguiram a estes.

Não está confirmado, no entanto, se a princesa de Gales comparecerá no banquete de Estado que acontecerá na noite de hoje em Windsor.

Este foi um momento particularmente importante para Kate e William, depois do rei Carlos III os ter encarregado da tarefa. As mesmas funções o soberano desempenhava quando a mãe, a rainha Isabel II, era viva, uma vez que são raras as vezes em que o monarca britânico faz receções em aeroportos.

O visual sóbrio e romântico de Kate

Como seria de esperar, Catherine deslumbrou com o visual que escolheu para receber Macron e Brigitte. O coordenado, fiel à sua essência, evidenciava o seu lado mais romântico e elegante.

Para a ocasião, Kate conjugou um blazer - cujo modelo era inspirado nos anos 1950 - da marca francesa Dior, com uma saia em tule, estilo bailarina.

A nível de acessórios apostou nuns sapatos estilo stiletto de camurça e uma clutch 'envelope' com fecho metálico. No mesmo sentido destacou-se igualmente o chapéu, que deu um toque final. As joias tratavam-se de um conjunto intemporal de pérolas.

