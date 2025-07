Para muitos artistas conquistar uma carreira em Hollywood é o grande sonho. Contudo, também não faltam exemplos de atores que após terem chegado ao pico do seu percurso profissional decidiram dar um passo atrás e 'reformarem-se' mais cedo do que o esperado.

De seguida ficará a conhecer 10 exemplos.

Cameron Diaz

Cameron Diaz saiu das luzes da ribalta em 2014, revelando quatro anos depois que tinha, de facto, "se reformado" da sua carreira de atriz.

Numa entrevista que deu, a artista revelou os motivos que a levaram a tomar esta decisão.

"Eu sei que muitas pessoas não entendem. Mas é muito intenso trabalhar àquele nível e estar tão exposta publicamente. Parei. Olhei realmente para a minha vida e percebi o que estava a perder… Quando fazes um filme ficam a dever-te. Durante meses, não tens tempo para mais nada. Basicamente tive de dar um passo atrás e assumir a responsabilidade da minha própria vida. Essa é a minha função. Houve muitas coisas que tive de corrigir, muitas relações que tive de recuperar e outras que tive de construir, porque eram ausentes na minha vida".

Gwyneth Paltrow

Apesar de Gwyneth Paltrow continuar a merecer a atenção da imprensa devido ao seu trabalho enquanto empresária e fundadora da marca Goop, esta não tem planos de regressar ao grande ecrã. A personalidade afirmou que apenas abrirá uma exceção caso seja o marido, Brad Falchuk, a escrever o guião.

As gémeas Mary-Kate & Ashley Olsen

Mary-Kate e Ashley Olsen conheceram a fama muito cedo, ainda na infância. Contudo, esta optaram por se afastar da indústria e construir uma carreira enquanto designers de moda.

"Era o momento de parar o processo. Queria trabalhar em outras coisas. Não significa que não esteja interessada em Hollywood. Gosto da maneira como funciona, das pessoas que estão envolvidas e do senso de possibilidade. Mas, se voltar, não será enquanto atriz", afirmou Ashley numa entrevista à Vanity Fair.

Portia de Rossi

Portia de Rossi marcou o seu 45.º aniversário com a decisão de abandonar a sua carreira de atriz e focar-se numa outra coisa.

"Estava a chegar aos 45 anos e... questionava-me se havia algo que eu pudesse fazer agora, algo que nunca fiz antes, que fosse realmente desafiador e diferente. Sabia mais ou menos como seria representar nos próximos 10, 20 anos, por isso decidi parar e iniciar um negócio", afirmou numa entrevista à mulher, Ellen DeGeneres.

Mara Wilson

Depois dos sucessos 'Mrs. Doubtfire' e 'Matilda' julgava-se que Mara Wilson tinha uma carreira promissora pela frente, mas esta decidiu afastar-se quando era adolescente. Mais tarde, numa entrevista, explicou que não queria mais lidar com o escrutínio duro da sua aparência.

"Percebi que não me encaixava no ideal de como uma atriz de Hollywood deveria parecer, por isso, não havia lugar para mim. É difícil sair bem e sem sérias dúvidas sobre nós mesmos… Percebi que tinha três escolhas: fazer cirurgias estéticas e ir a castings para as personagens da amiga gira e fofa, manter-me igual e procurar por papéis de jovens mulher, que eram escassos, ou aceitar-me e desistir da ideia de uma carreira de atriz em Hollywood para sempre", escreveu a artista numa memória.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis tinha acabado de completar 60 anos quando decidiu se reformar. A notícia foi recebida com surpresa quando revelado pelo artista através de um comunicado. Neste o ator explicou que era uma "decisão privada", mas que "estava imensamente grato a todos os colaboradores e público que o apoiaram ao longo dos anos.

Questionado sobre o porquê da drástica decisão, Day-Lewis afirmou que ainda não conseguia explicar. "Tenho medo da palavra 'artista' já tão usada, mas há algo da responsabilidade do artista que paira sobre mim. Preciso de acreditar no valor do que estou a fazer. O trabalho pode parecer vital. Irresistível, até. E se o público acredita, isso deveria ser o suficiente para mim. Mas, ultimamente, não tem sido", referiu à revista Variety.

Shirley Temple

Shirley Temple roubou corações de fãs em todo o mundo quando estreou-se enquanto atriz aos 12 anos, acabando por se afastar para se dedicar aos estudos. Ainda regressou aos 20 anos, mas acabou por terminar a carreira aos 22. Acabou por seguir a carreira diplomática.

Meg Ryan

Meg Ryan decidiu afastar-te da carreira de atriz em 2019, afirmando que estava a entrar em esgotamento. Na altura, não colocou completamente de parte a possibilidade de um dia regressar.

"Eu sentia de uma forma insana que, enquanto atriz, estava a desperdiçar experiências de vida. De alguma forma, eu era piloto de helicóptero, jornalista ou uma alcoólica. Não sentia que sabia o suficiente sobre mim mesma ou sobre o mundo para me refletir nele como atriz. Sentia-me isolada", referiu numa entrevista ao New York Times.

Taylor Momsen

Taylor Momsen entrou para o mundo da representação em criança, mas tornou-se conhecida na adolescência devido a 'Gossip Girl'. Depois de terminar a série, optou por se dedicar à sua carreira musical.

"Desisti da representação. Saí de 'Gossip Girl' e agora estou em digressão com a minha banda, é aquilo que quero fazer. Espero ser capaz fazer apenas isso o resto da minha vida", disse à revista Elle.

Jennette McCurdy

Jennette McCurdy, atriz de 'iCarly', tornou-se muito conhecida no Nickelodeon. Apesar do apoio que sempre recebeu dos fãs, a artista sentia-se "envergonhada" pelos papéis superficiais que aceitou no passado.

Leia Também: Eles têm o canudo! 10 celebridades que foram para a universidade