O mundo da representação é, no mínimo, competitivo. São muitos aqueles que sonham com uma carreira de sucesso, com êxitos no grande ecrã, contudo, são poucos os que conseguem concretizar os seus objetivos. Como tal, são muitas as celebridades que optaram por primeiro licenciarem-se e depois ir em busca deste sonho. Na presente galeria destacamos 10 exemplos.

Rowan Atkinson - Engenharia Electrónica

Tornou-se conhecido em todo o mundo pela icónica personagem de humor a que deu vida - Mr. Bean, contudo, o que se calhar não sabia é que Rowan Atkinson formou-se em Engenharia Electrónica na prestigiada Universidade de Oxforf. Curiosamente, um dos seus colegas de turma foi Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico

Salma Hayek - Relações Internacionais

Salma Hayek é uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração, tendo se destacado pela sua interpretação no filme 'Frida', que lhe valeu uma nomeação para um Óscar. Contudo, a artista, de 58 anos, licenciou-se também em Relações Internacionais pela Universidade Iberoamericana (Cidade do México).

Eddie Redmayne - Crítico de Arte

Antes de se tornar conhecido pelo seu trabalho enquanto ator, quer no teatro, quer no cinema ('A Teoria do Tudo': 2014; 'The Danish Girl': 2015) este estudou no Eton College, escola frequentada pelos príncipes William e Harry, e graduou-se em História da Arte na Trinity College, Cambridge.

Lisa Kudrow - Biologia

Antes de se tornar mundialmente conhecida ao interpretar a personagem de Phoebbe, na série 'Friends', Lisa Kudrow formou-se em Biologia na Vassar College. Entretanto foi estudar representação depois de um amigo a ter convencido a tentar a carreira de atriz.

James Franco - Língua Inglesa

James Franco nunca deixou de estudar tendo vários diplomas no seu currículo Em 2008, por exemplo, tirou um mestrado em Língua Inglesa pela UCLA. Entretanto foi também aceite para fazer um doutoramento na mesma área.

Arnold Schwarzenegger - Economia

Arnold Schwarzenegger tem um currículo surpreendente! Ainda jovem, quando se encontrava no auge da sua carreira como fisiculturista, começou a estudar Economia na Universidade de Wisconsin. Formou-se, ficou milionário antes dos 30 anos e chegou a ser governador da Califórnia.

Natalie Portman - Psicologia

A atriz terminou os estudo em Psicologia pela Universidade de Harvard, Estados Unidos, quando a sua carreira em Hollywood já estava no topo, depois de integrar o elenco dos filmes de 'A Guerra dos Estrelas'. Entretanto acrescentou mais sucessos ao currículo, entre eles, 'O Cisne Negro'.

Bradley Cooper - Linguística Inglesa

O ator formou-se na Georgetown University, Estados Unidos, em 1997 com mestrado em Linguística Inglesa. Após terminar a licenciatura decidiu mudar-se para Nova Iorque e estudar representação, acabando por se tornar cineasta.

Emma Watson - Literatura Inglesa

A atriz ingressou na Universidade do Brown, nos Estados Unidos, ainda durante as gravações da saga 'Harry Potter', na qual deu vida a Hermione.

Steve Carell - História

Considerado um dos melhores atores da sua geração (quem não se lembra da série 'The Office'), antes de abraçar a representação, o ator licenciou-se em História de Denison, Estados Unidos. Assim que terminou, então para a companhia de teatro The Second City, em Chicago.