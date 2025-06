Carolina Deslandes, de 31 anos, está grávida pela quarta vez, fruto da relação amorosa com o músico Luís Delgado. A artista de 'A Vida Toda' confirmou a gravidez através de uma bonita fotografia.

Carolina Deslandes aguarda a chegada daquele que será mais um dos seus amores para a vida toda. A cantora, de 31 anos, está grávida pela quarta vez, rumor que surgiu há semanas na imprensa cor-de-rosa e que hoje, dia 28 de junho, foi confirmado de vez pela artista através de uma bonita partilha na sua página de Instagram. Como é habitual após todos os concertos que vai dando de norte a sul do país, Deslandes faz um balanço dos espetáculos através de diversas imagens que partilha na rede social. Recentemente, a cantora esteve em Lousada e foi precisamente essa performance que lembrou. "LOUSADA. Repitam comigo: A VIDA PRESTA E É LINDA! Obrigada!", escreveu na legenda da publicação. A confirmação veio através de uma das imagens partilhadas por Carolina Deslandes na qual esta posa com a mão na barriga, cada vez mais crescida. Imagem partilhada por Carolina Deslandes este sábado, dia 27 de junho, no Instagram e que confirma a sua quarta gravidez© Instagram/Carolina Deslandes Como os rumores começaram... A especulação de que Carolina Deslandes estaria novamente grávida começou depois de a artista ter partilhado fotografias de um concerto em Oliveira de Azeméis que levantaram a suspeita. Fotografia que deu origem aos rumores de gravidez© Reprodução Instagram - Carolina Deslandes O rumor a propósito da quarta gravidez de Carolina Deslandes ganhou ainda mais força depois de Adriano Silva Martins ter dado a possibilidade como certa no programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI. "Carolina Deslandes espera o seu quarto filho, desta vez com Luís Delgado. Tem três filhos com Diogo Clemente. É verdade, os fãs tinham razão, Carolina Deslandes está grávida. Não sabemos ao certo há quanto tempo, dizem-nos que lá para o final do outono, princípio do inverno, poderá ser mãe", disse o apresentador do formato.

As suspeitas quanto à data de nascimento que surgiram no TikTok

No TikTok surgiram teorias de que a data de nascimento do bebé estará prevista para o final do ano, entre os meses de outubro e novembro, uma vez que Carolina Deslandes respondeu a uma tatuadora, que disse que o seu sonho era tatuá-la, que poderiam pensar nisso no final do ano. Não demorou muito até que fãs relacionassem estas declarações com os rumores que têm corrido.

Carolina Deslandes e o atual namorado, o também músico Luís Delgado, não comentaram ainda publicamente, de forma oficial, a alegada gravidez da cantora.

A artista, recorde-se, já é mãe de três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme, frutos do anterior relacionamento com Diogo Clemente, que terminou em 2020.