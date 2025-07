A cantora Florência, famosa voz dos anos 70, morreu esta sexta-feira, aos 86 anos. A notícia foi partilhada pela Casa do Artista, onde esta vivia desde 2023, através das redes sociais.

Conhecida por interpretar músicas como 'Moda da Amora Negra', 'João do Mar', 'São João Rapioqueiro', 'Não Me Chames Amor' e a mais famosa, 'De Rosa Ao Peito', Florência mostrou desde cedo um talento para o fado.

Começou a cantar na Rádio Clube do Norte, aos 13 anos vence o concurso da Rainha das Cantadeiras do Porto e, em Lisboa, o concurso de Rainha das Cantadeiras de Portugal. Um ano depois, em 1953, vai para o Brasil com a família onde tem a oportunidade de mostrar o seu talento na rádio, televisão e em várias casas de espetáculo.

Anos depois, em 1966, volta para Portugal já que conseguiu um contrato para atuar nos Casinos do Estoril, Espinho e Póvoa de Varzim.

Em 1975 faz a primeira participação no Teatro de Revista com a peça 'O Último Tango em Lisboa', no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e, quatro anos depois atua no Festival da Canção com a música 'O Comboio do Tua'. Ao longo da sua carreira gravou 63 discos e conseguiu atingir dois discos de ouro.

"Florência foi presença viva nos palcos, na rádio, na televisão e no coração de quem a ouviu. Com o marido, Domingos Parker, criou o Rádio Clube de Matosinhos. Amada no palco da revista e admirada nas comunidades portuguesas além-fronteiras, Florência deixou gravado um legado notável [...] Hoje, calou-se a voz, mas permanece a memória viva de uma mulher que cantou com uma emoção irrepetível, que foi timbre de uma época, rosto de uma força tranquila e presença que ficará para sempre na banda sonora de várias gerações", pode ler-se na publicação da Associação de Apoio aos Artistas.

Herman José e Manuel Luís Goucha reagem à morte da cantora

Manuel Luís Goucha fez questão de partilhar na sua página de Instagram uma homenagem à artista que tanto admirava.

"Era adolescente e já a ouvia a cantar 'minha amora negra minha flor silvestre, toda a gente sabe que um beijo me deste'. Anos depois recebia-a na 'Praça da Alegria' para uma primeira de várias conversas ao longo dos anos. Sempre afável e sorridente. Fica a memória terna e doce que nem uma amora tinta. Um beijo querida Florência", escreveu o apresentador da TVI.

Também Herman José não esqueceu o talento inigualável de Florência e recordou a sua participação no programa da RTP, 'Com a Verdade M´Enganas', de 1993.

"A Florência foi das primeiras amizades que fiz. Dona de uma lindíssima voz muito bem temperada e senhora de um repertório rico, do qual faz parte o tema 'Rosa Branca' (que a Mariza em boa hora repescou), deixava nas plateias uma taxa de agrado de 100%. Ficará sempre na galeria dos meus colegas inesquecíveis".

