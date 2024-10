Manuel Luís Goucha fez questão de assistir ao espetáculo de 50 Anos de Carreira de Herman José no Super Bock Arena, no Porto, no passado fim de semana. Visivelmente impressionado com a produção, na sua página de Instagram, o apresentador partilhou um vídeo no qual elogiou o comediante.

"É(s) tão bom! Insuperavelmente bom!", começou por dizer.

"Duas horas e meia de riso escancarado, celebrando cinquenta anos de um artista maior. Foi esta noite no Porto e com um Pavilhão Rosa Mota (bem sei que agora tem outro nome, mas não me apetece) lotado e completamente rendido", disse ainda.

"Que prazer ter-te tido connosco. Espero contar contigo para a festa do centenário!", afirmou por fim.

Respondendo a estes elogios, o humorista notou: "Espectador de luxo. Meio século de companheirismo, teimosia, luta. E muita resiliência".