Manuel Luís Goucha prepara-se para uma emissão muito especial do programa 'Goucha'. O formato vespertino da TVI terá esta quarta-feira, 23 de outubro, um convidado que há muito o apresentador desejava receber.

"Hoje converso pela primeira vez com Mário Crespo, um nome inquestionável no jornalismo e particularmente no jornalismo televisivo. Há anos que desejava este dia", realçou Goucha através das suas redes sociais, juntando ainda às suas palavras um teaser da entrevista.

Recorde-se que o programa 'Goucha' vai para o ar diariamente às 16h50.

