Sara Norte emocionou os seguidores do Instagram esta quarta-feira, 9 de julho, ao lembrar uma das suas estrelinhas: a mãe. Carla Lupi morreu a 31 de julho de 2012, aos 46 anos, na sequência de um cancro.

No mês que se assinala mais um ano da morte da mãe, a atriz e comentadora confessou estar a sentir-se mais triste e nostálgica.

Eis as emotivas palavras de Sara Norte:

"Sempre comigo.

A minha estrelinha.

Um dos meus grandes amores.

Este mês faz anos que a minha mãe morreu e sinto-me sem dúvida mais sensível e com mais vontade de estar na minha. Não sei se é dos 40 [anos] mas estou a ficar mais sentimental.

Ai Jesus!

Não podemos estar sempre felizes e aos saltos e devemos sempre respeitar o que sentimos ,sem fingir e sem fretes.

Tive a melhor mãe do mundo.

Com os seus defeitos e virtudes, mas teve sempre do meu lado.

Um dia ainda vais ter muito orgulho em mim.

Amo-te."

Às suas palavras, Sara Norte juntou uma fotografia na qual surge junto da mãe. Carla Lupi, recorde-se, era conhecida pela sua carreira enquanto atriz. Da relação com o afamado ator Vítor Norte nasceram Sara e Diogo. A atriz era ainda mãe de Beatriz, fruto de um outro relacionamento.

Anos depois da morte da mãe Sara Norte, recorde-se, sofreu uma outro dolorosa perda. A irmã mais nova da comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, perdeu a vida aos 14 anos. Beatriz morreu em 2020 depois de uma dura batalha contra a leucemia.

"É uma grande revolta. Estive três anos muito revoltada, pensava que não merecia viver. Comecei a descurar muitas coisas em mim, até que no verão passado se fez o 'clique' e percebi, com terapia e com tudo, que mereço viver", disse Sara Norte ao falar sobre a morte da irmã em agosto do ano passado.

Apesar dos sucessivos acontecimentos trágicos na sua vida, Sara Norte conseguiu encontrar forças para seguir em frente. Em maio deste ano, a atriz, de 40 anos, casou-se com o namorado de longa data - Vasco Vala.