Sara Norte, de 40 anos, fez uma emocionante partilha no Instagram. A atriz recordou a irmã Beatriz que morreu em 2020, com apenas 14 anos, depois de uma luta contra o cancro.

A comentadora do 'Passadeira Vermelha', partilhou um vídeo da menina onde esta aparece ao lado do marido de Sara, Vasco Vala e da atriz.

Na legenda da partilha, Sara escreveu:

"Ontem no programa ['Passadeira Vermelha'] emocionei me a falar da minha Irmã. Era muito jovem mas ensinou me muita coisa: uma delas foi a nunca desistir e outra foi que apesar de a vida nem sempre correr como queremos, nunca deixar que isso nos torne tristes ou más pessoas. Claro que todos erramos mas estou a falar de índole.

Tenho muitas saudades da Beatriz e em todas as minhas vitórias e conquistas sinto a falta dela para as partilhar mas eu sei que ela me acompanha juntamente com a minha mãe. A vida é apenas uma passagem. Sempre comigo minha Beatriz", disse a comentadora.

Sara Norte e as duras perdas que já enfrentou

Foi em 2020 que Beatriz, que tinha somente 14 anos, morreu, depois de não resistir a uma leucemia. Numa entrevista a Tânia Ribas de Oliveira, em 2024, Sara partilhou a sua revolta com esta perda.

"Esteve dois anos em tratamento no IPO. Curou-se e passados seis meses o cancro voltou e já não houve nada a fazer", revelou a atriz.

"É uma grande revolta. Estive três anos muito revoltada, pensava que não merecia viver. Comecei a descurar muitas coisas em mim. [...] Pensava: 'Porque é que não me levaram a mim, que já fiz tanta coisa?'. A minha irmã nunca fez nada, nunca teve um namorado, nada. Nunca viveu. Nunca teve experiências que eu tive. [...] Tu depois aprendes a viver com a dor", concluiu a atriz.

Mas antes de perder a irmã, Sara enfrentou outro duro golpe: a mãe, Carla Lupi, com 46 anos, morreu no dia 31 de julho de 2012, também vítima de cancro. Nessa altura, a atriz cumpria uma pena de prisão em Espanha por tráfico de droga, o que levou a que não fosse ao seu funeral.

Nas redes sociais de Sara são várias as vezes que a artista recorda a mãe. No dia em que fez 12 anos deste a sua partida, a atriz publicou uma foto das duas, onde referiu: "12 anos sem ti e ainda não me acostumei à tua ausência. Saudades mãe".