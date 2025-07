Da leitura ao território: o turismo literário como uma nova forma de olhar e viver os lugares

A partir da premissa de que uma biblioteca, um café literário, uma casa-museu ou um guia-intérprete podem ser pontos de partida para experiências únicas, as investigadoras Sílvia Quinteiro e Maria Mota Almeida defendem um turismo literário que não instrumentaliza a obra literária, mas que a usa como ponto de encontro entre leitores e viajantes, comunidades e visitantes, passado e presente.

Mais do que um conjunto de paragens, um itinerário literário bem concebido pode ser uma experiência educativa e sensível, transformadora para quem o percorre. Em entrevista, Sílvia Quinteiro e Maria Mota Almeida sublinham a capacidade descentralizadora do turismo literário, mostrando como territórios menos visíveis podem ganhar voz e reconhecimento através das histórias que os habitam. Também se detêm sobre as qualidades do livro que agora nos oferecem à leitura: Turismo Literário – Construção e Exploração de Roteiros (edição Pactor) apresenta-se como um guia prático e acessível, pensado para ajudar profissionais, estudantes, professores, autarquias e agentes culturais a desenhar e dinamizar roteiros literários com qualidade e criatividade.

São investigadoras com percursos sólidos e distintos, mas encontraram neste tema e neste livro um lugar de convergência de interesses e investigação. Gostaria de perceber como nasceu este projeto.

Sílvia Quinteiro - Este projeto nasceu de uma confluência natural entre percursos distintos, mas com afinidades profundas. Sendo ambas investigadoras do grupo LIT&TOUR, há muito que partilhamos questionamentos, metodologias e objetivos em torno do turismo literário, o que tornou inevitável este encontro de ideias e de práticas. Cada uma de nós traz consigo uma bagagem própria, que vai da literatura comparada à história e à mediação cultural, passando pelos estudos de território e de turismo. A ideia deste livro foi tomando forma ao longo do tempo, a partir de conversas informais, leituras partilhadas e, sobretudo, da prática acumulada ao longo dos anos: na investigação que temos desenvolvido, na criação e acompanhamento de roteiros literários em diferentes contextos e enquanto docentes nesta área. Esse percurso permitiu-nos reconhecer uma lacuna ao nível da sistematização metodológica. Foi dessa constatação que nasceu o livro, como resposta a essa necessidade.

Não obstante ser hoje uma expressão recorrente, o “turismo literário” pode ainda soar com alguma estranheza aos leitores. Que imagem gostariam que os leitores guardassem quando ouvem este termo?

Maria Mota Almeida - Gostaríamos que os leitores guardassem do termo "turismo literário" a imagem de uma experiência enriquecedora, que vai muito além de uma simples visita turística. Desejamos transmitir a ideia de uma vivência profunda, na qual o território, a literatura e as comunidades locais se entrelaçam e se valorizam mutuamente. Nesse tipo de turismo, o visitante não descobre apenas lugares, imergindo também nas histórias e nos modos de vida que moldam tanto a geografia como a produção literária da e sobre a região. Trata-se, portanto, de uma experiência de qualidade, que promove o conhecimento, o respeito e o envolvimento genuíno com o lugar e com as suas narrativas.

No livro, recordam-nos que esta ligação entre literatura e viagem não é de agora. Há algum exemplo notável que queiram destacar? O que o distingue das atuais viagens literárias?

Sílvia Quinteiro - Certamente. Um exemplo notável destacado no livro é o das viagens de Petrarca ao sul de Itália, motivadas pela leitura da obra de Virgílio. Mais do que uma simples deslocação geográfica, tratava-se de uma viagem movida pelo desejo de comunhão entre texto, memória e paisagem.

Este exemplo distingue-se das atuais viagens literárias sobretudo pela sua natureza contemplativa e erudita. Não havia ainda uma lógica turística organizada, nem uma intenção de promover produtos ou experiências culturais para públicos diversos. Era o impulso individual, profundamente enraizado na leitura e no imaginário clássico, que levava à viagem. Se hoje seguimos itinerários literários estruturados, Petrarca procurava, na paisagem, a materialização do texto e, nesse gesto, inaugurava uma forma de relação com o território que continua a inspirar a prática do turismo literário.

No livro, distinguem vários tipos de roteiros — uns partem de autores, outros de lugares, outros ainda de filmes ou poemas musicados. Querem, de forma sucinta, revelar-nos este mundo tão diverso?

Maria Mota Almeida - Tendo este livro um propósito pedagógico e didático, procurámos apresentar um conjunto de exemplos que ilustrasse a diversidade de possibilidades na conceção de itinerários literários, sem qualquer pretensão de os esgotar. A ideia foi dar a ver a riqueza e a versatilidade do turismo literário, mostrando que um itinerário pode nascer da vida e obra de um autor, de um lugar específico e das suas múltiplas camadas narrativas, de textos poéticos ou narrativos, de adaptações audiovisuais ou ainda de poemas que ganharam nova vida ao serem musicados, entre outros. Ao reunir esta variedade de casos, quisemos fornecer uma base sólida para reflexão, experimentação e criação, abrindo caminho a abordagens tão criativas quanto rigorosas no trabalho com literatura e território.

Há quem olhe com alguma reserva para esta aproximação entre livros e turismo, como se a literatura corresse o risco de ser instrumentalizada ou simplificada. Como respondem a esse ceticismo? E como se protege a profundidade literária no contexto de um roteiro turístico?

Sílvia Quinteiro - Compreendemos esse ceticismo, e é precisamente por reconhecermos a complexidade dessa aproximação entre literatura e turismo que dedicámos, no livro, uma secção aos que consideramos ser os “Princípios Fundamentais” para a construção e exploração de itinerários literários. Acreditamos que a melhor forma de proteger a profundidade literária neste contexto é trabalhar sempre com rigor e respeito, tanto pelos textos como pelos lugares e pelas comunidades envolvidas.

Um itinerário literário não deve simplificar nem instrumentalizar a obra, mas antes abrir espaço para novas leituras, experiências significativas e formas de mediação cultural exigentes. Quando bem concebido, pode ser uma poderosa ferramenta educativa e interpretativa, capaz de aproximar públicos da literatura de forma crítica e sensível, sem perder de vista a sua complexidade.

Uma das ideias mais fortes do livro que nos oferecem prende-se ao facto de a literatura poder transformar o modo como olhamos para um lugar. Como se escreve — e vive — um roteiro literário que ajude o viajante a ver com outros olhos? Há algum exemplo que gostariam de destacar?

Maria Mota Almeida - O Itinerário Literário do Ameixial, integrado na Rota Literária do Algarve, é um exemplo de como a literatura pode transformar profundamente o modo como se olha para um lugar. Trata-se de uma pequena localidade do interior algarvio que, à partida, não seria associada à literatura, mas que, à luz da narrativa criada para o efeito, ganha uma densidade simbólica e afetiva inteiramente nova.

Através da ficção, da evocação de memórias e de referências ao território, o itinerário convida o viajante a ver com outros olhos aquilo que poderia parecer apenas um destino rural ou periférico. Os espaços, as vozes e as paisagens são ressignificados por uma narrativa que não impõe uma leitura única, mas propõe uma vivência sensível, enraizada na escuta e na atenção ao lugar. É este cruzamento entre texto e território, entre imaginação e realidade, que permite que o roteiro literário seja mais do que uma visita guiada, uma experiência transformadora.

É usual dizer-se que o turismo literário é para “quem gosta de livros”. Mas o vosso livro sublinha que o público é muito mais diversificado. Quem são os leitores-viajantes? E como se adapta um roteiro às suas motivações tão diferentes?

Sílvia Quinteiro é Professora Coordenadora na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. Investigadora integrada do CIAC da Universidade do Algarve, onde coordena o grupo Lit&Tour. Entre outras, colabora com a Rede Entremeio da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o projeto LITESCAPE.PT - Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental. Cocoordenou a criação da Rota Literária no Algarve e foi membro das equipas que elaboraram a Rota Literária Saramago no Algarve e a RuTIC.

Maria Mota Almeida é Professora Adjunta na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Desenvolve investigação nas áreas de Museologia, Património Cultural e Turismo Cultural e Literário. Colabora com a Rede Entremeio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Investigadora integrada no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade NOVA de Lisboa. Investigadora colaboradora no CIAC da Universidade do Algarve, no Grupo de Investigação em Literatura e Turismo - Lit&Tour e no Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR - Polo Estoril).