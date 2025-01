“As tradicionais cestas alentejanas de verga, de fabrico artesanal, serão o suporte físico para os 28 livros a entregar em cada uma das 12 minibibliotecas instaladas nas unidades hoteleiras do concelho de Beja”, informa aquela autarquia alentejana. As obras estão relacionadas com a região, em particular com a cidade e com o concelho, incluindo livros de autores locais, editados ou apoiados pelo Município de Beja.

A primeira fase deste projeto inicia-se a 17 de janeiro com cada uma das minibibliotecas a disponibilizar quatro roteiros literários, editados em 2023, sobre autores e figuras literárias de Beja: Mário Beirão, Mariana Alcoforado, AlMum´tamid e Manuel Ribeiro, com versões em português, inglês, francês e espanhol, e ainda os dois livros sobre Jorge Vieira, editados em 2022 pela autarquia por ocasião do centenário do nascimento deste artista plástico.

Dos autores literários destacam-se obras de Martinho Marques, Maria Isabel Covas Lima, Joaquim Mósca, Maria do Rosário Carvalhal, Francisco Vaz, Mariana Margarida e Rosa Helena Moita.

“O Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, entregará pessoalmente as minibibliotecas no próximo dia 17 de janeiro, numa ação que se inicia às 17h30 e que incluirá passagens pelo Hotel Santa Bárbara, Hotel Bejense, Pousada de São Francisco, Hotel Francis, Hotel Melius, Beja Parque Hotel e Holiday Inn. Para além destes hotéis, também aderiram à iniciativa, nesta primeira fase, alguns alojamentos locais, nomeadamente, Maria´s Guesthouse, Guesthouse Stories, Hospedaria Dona Maria, Aljana Guesthouse e a Pousada da Juventude”, lemos em comunicado.