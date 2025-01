Entusiastas do fitness, caçadores de aventuras, guerreiros de fim-de-semana, estudantes universitários: chegou o grande desafio de 2025. O Red Bull Ibiza Royale procura equipas de todo mundo, incluindo em Portugal.

Força, velocidade, agilidade, resistência, determinação e capacidade de reação, são algumas das características necessárias para alinhar num desafio inédito que junta desporto, aventura e muita diversão numa ilha icónica.

A corrida deverá ter lugar entre os dias 11 e 14 de abril na ilha de Ibiza. Os interessados podem inscrever-se até ao dia 14 de março no site oficial da Reb Bull.

Quem quiser inscrever-se deverá ter mais de 18 anos e o par ideal para esta aventura.

Após as inscrições, os candidatos deverão executar um teste com um jogo que vai jogo que vai avaliar sobretudo a capacidade de reação (que pode ser online ou presencial). Superada esta fase, os candidatos devem enviar um vídeo de 60 segundos em inglês a explicar a razão pela qual devem ser escolhidos.

A surfista olímpica Teresa Bonvalot e o atleta de hóquei em patins Hélder Nunes são os embaixadores portugueses da competição e vão estar ativamente envolvidos na preparação da equipa nacional.

No total, serão selecionadas 250 equipas de 50 países dos cinco continentes que serão avaliadas pelo tempo e criatividade na execução dos desafios propostos. O percurso do Red Bull Ibiza Royale vai permanecer secreto até ao dia 28 de março, sendo certo que terá uma extensão aproximada de 1,4 quilómetros e uma inclinação de 90 metros. Cada obstáculo foi criado por um atleta internacional de renome, como é o caso do snowboarder Seb Toots ou da especialista de percursos de obstáculos (OCR) Mathilde Steensgaard.

Chegadas à ilha de Ibiza, haverá lugar para uma triagem das equipas que ditará a passagem apenas dos melhores para a Grande Final. Os mais rápidos e criativos a superar todos os obstáculos e a conquistar o castelo são coroados vencedores.