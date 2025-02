Com uma roda de samba ao vivo, bailarinas e uma energia contagiante, o Trio Elétrico Uber One promete proporcionar uma experiência inesquecível aos foliões que forem selecionados para este desfile único. Entre as 18h e as 22h, os participantes poderão viver o verdadeiro espírito do Carnaval e espalhar alegria pela cidade.

Esta experiência vai estar acessível a mais de 100 membros Uber One, que poderão inscrever grupos de até 5 pessoas (membros Uber One). As inscrições estão abertas até ao dia 27 de fevereiro, quinta-feira, através de um formulário disponível no site da empresa. Mas para garantir o lugar no trio, os candidatos têm pela frente um desafio especial: identificar quem canta a música que inclui os versos "Quer andar de carro velho amor, que venha, pois eu sei que amar a pé amor, é lenha".

Quem ainda não for membro tem a oportunidade de o fazer a tempo de usufruir desta experiência, assim como de muitas outras que estão por vir.

Este programa de experiências exclusivas Uber One é uma criação e inovação do mercado português, que reflete o compromisso da marca em proporcionar momentos diferenciadores e elevar a experiência dos seus utilizadores.