Irina Shayk encontra-se no Rio de Janeiro, no Brasil, pois foi uma das convidadas a desfilar no Carnaval na segunda-feira, 3 de março.

A manequim desfilou pela escola Beija-Flor de Nilópolis, no Grupo Especial do Rio de Janeiro, no Sambódromo Marquês de Sapucaí.

E, depois das imagens da modelo a sambar e com um traje exuberante, eis que Irina partilha um novo carrossel de fotografias nas quais se veem alguns momentos mais intimistas que tem vivido na América do Sul.

Entre elas, encontra-se uma de Irina Shayk a comer o tão conhecido pão de queijo brasileiro. Outras fotos mostram a manequim na praia, no hotel onde está alojada e, claro, com alguns trajes bens sensuais.

