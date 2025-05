O festival de cinema de Cannes está longe de acabar. Esta quinta-feira a passadeira mais famosa da sétima arte recebeu inúmeras estrelas que marcaram presença nas estreias de vários filmes.

Irina Shayk, Andie MacDowell e Diane Kruger foram algumas das celebridades que desfilaram os seus looks na 'red carpet'.

Irina tem estado desde o dia um do evento a impressionar com as suas escolhas e esta quinta-feira, a par da passada quarta-feira, escolheu um look preto.

