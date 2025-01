A 82.ª gala dos Globos de Ouro decorreu no passado domingo, 5 de janeiro, em Los Angeles. Como sempre, os looks que passaram pela 'red carpet' foram destacados pela comunicação social pela sua exuberância, ousadia, beleza ou... por terem sido um completo tiro no escuro e surpreendido pela negativa.

Porém, na rubrica 'Look da Semana' desta sexta-feira, 10 de janeiro, falamos-lhe de duas atrizes que se distinguiram por repetirem vestidos que já tinham usado outrora noutros eventos.

Cate Blanchett, atriz de 'Disclaimer' pisou a passadeira vermelha com o mesmo vestido Louis Vuitton dourado que usou há 8 meses no Festival de Cinema de Cannes, em maio de 2024.

O conjunto apresentava um corpete fluido com detalhes metálicos ao redor dos ombros, bem como uma saia com uma cauda longa. A atriz de 55 anos usou acessórios minimalistas, como brincos brilhantes.

De acordo com a sua estilista, Elizabeth Stewart, quando chegou a hora de escolher um vestido o Festival de Cinema de Cannes, Blanchett optou por algo "simples e icónico que todas nós adoraríamos repetir". E parece que assim foi, uma vez que a atriz reciclou o vestido e voltou a usá-lo no passado domingo.

Cate Blanchett nos Globos de Ouro 2025 e no Festival de Cinema de Cannes 2024© Getty Images

De recordar que Cate Blanchett foi nomeada para o prémio de 'Melhor Atriz' em minissérie, série antológica ou filme feito para televisão pelo seu papel como Catherine Ravenscroft em 'Disclaimer'.

Viola Davis também quis mostrar que reutilizar looks em galas de prémios consegue ser chique e sustentável ao mesmo tempo.

Nos Globos de Ouro, a atriz de 'How To Get Away With Murder' usou um vestido preto de lantejoulas da Gucci, o mesmo que ela tinha usado há dois meses na LACMA Art + Film Gala, em novembro de 2024.

Viola Davis nos Globos de Ouro 2025 e na LACMA Art + Film Gala 2024© Getty Images

O vestido apresenta um decote em 'V' com um efeito listrado criado pelas lantejoulas do seu corpete. A saia do vestido combinava com o mesmo. Ainda assim, na noite dos Globos, Davis complementou o visual com um pouco mais de cor, uma vez que a capa preta que caía sobre os seus ombros apresentava uns realces com cores do arco-íris.

Viola Davis completou o look com uns brincos Swarovski personalizados que caiam até à clavícula.

