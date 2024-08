A atriz Cate Blanchett contornou uma pergunta feita numa conferência de imprensa nesta quinta-feira no Festival de Cinema de Veneza, sobre o vestido que usou no Festival de Cannes, que vários interpretaram na altura como uma posição pró-Palestina.

O jornalista perguntou se Blanchett planeava alguma surpresa para a passadeira vermelha em Veneza, tendo a atriz respondido, em tom de brincadeira: "Vou nua".

Cate Blanchett e o realizador Alfonso Cuarón encontram-se no Festival de Cinema de Veneza para apresentar 'Disclaimer', a série protagonizada e criada pelos artistas, respetivamente.

'Disclaimer' é um 'thriller' psicológico com sete episódios da Apple TV+, baseado no nome homónimo do livro de Renée Knight, publicado em 2015. Blanchett interpreta uma jornalista famosa de documentários, que descobre que é a principal personagem de um romance que irá revelar os seus segredos mais obscuros.

O 'look' que a atriz usou no Festival de Cannes (França), em Maio deste ano, foi muito comentado pela escolha das cores (preto, branco e verde) que aparentavam fazer alusão à bandeira da Palestina.

Cate Blanchett no Festival de Cannes© Neilson Barnard/Getty Images

Apesar de Blanchett não ter comentado a escolha do vestido, a especulação sobre se este servia para marcar uma posição pró-Palestina ou uma mera coincidência, inundou as redes sociais e os órgãos de comunicação social.

Porém, a teoria de uma posição política parece ser sustentada, uma vez que a atriz australiana já tinha apelado a um cessar-fogo na faixa de Gaza no parlamento Europeu, em novembro do ano passado.

"Não sou de Israel ou da Palestina. Não sou política. Não sou sequer erudita. Mas sou uma testemunha, e tenho testemunhado o custo humano da guerra, violência e perseguição, visitando refugiados pelo mundo, não posso olhar para o lado", disse na altura.

