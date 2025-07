Rosa Bela, de 33 anos, irá no próximo domingo, 27 de julho, oficializar a relação de longa data com Carlos Areia, de 81 anos. Porém, dias antes da cerimónia, a atriz já começou a viver fortes emoções.

Rosa Bela foi surpreendida pelos amigos na noite de terça-feira, 22 de julho, com uma surpresa incrível. Algumas das pessoas mais importantes da sua vida juntaram-se para proporcionar-lhe uma despedida de solteira memorável e ao seu estilo.

"Ainda estou a processar tudo! Era para ser um simples jantar com as minhas damas de honor e acabou por ser a surpresa mais incrível que alguma vez poderia imaginar. Amigos incríveis, pessoas que admiro e que me inspiram, juntaram-se para me dar um momento único: um passeio no barco lindo da Sailing Lovers, com jantar e uma vista de Lisboa que nunca vou esquecer", começou por contar através da rede social Instagram.

Às suas palavras, a atriz juntou as imagens que marcaram este momento único. Veja na galeria todas as fotografias da surpresa que deixou Rosa Bela de coração cheio.

"Não preciso de muito para ser feliz e sentir-me amada, mas esta surpresa ultrapassou tudo o que eu podia imaginar. Estou de coração cheio, gratidão sem fim! Obrigada, obrigada, obrigada! ️Agora… Domingo está quase aí! preparado, Carlos Areia?", completou.

Os detalhes do casamento

Numa entrevista recente ao programa 'Dois às 10', da TVI, o casal desvendou alguns detalhes sobre o grande dia e mostrou-se radiante por concretizar esta etapa importante para ambos.

Rosa Bela e Carlos Areia casam-se a 27 de julho na Herdade da Emberiza, em Alenquer. A festa contará com 100 convidados.

Quanto às madrinhas da noiva, esta é a lista especial: "Patrícia Candoso, Filipa Candoso, Margarida Lopo, Andreia Rodrigues, o amigo Emerson e a prima Carina".

Uma história de amor que começou há 17 anos

Rosa Bela tinha 16 anos quando deixou Aveiro, onde vivia com a família, para rumar para Lisboa em busca do sonho de ser atriz.

Chegada à capital, inscreveu-se como figurante no programa 'As Tardes da Júlia', da TVI, e foi nos bastidores do formato que conheceu Carlos Areia. Encantados um com o outro, estreitaram laços de amizade durante seis meses e não demorou até se envolverem. A relação foi tornada pública pela imprensa e fez despoletar uma enorme polémica nas famílias de cada um.

Rosa Bela era menor na época, tinha apenas 16 anos, mas o ator não sabia. A atriz mentiu ao companheiro no início da relação e disse que já tinha 21 anos, o que fez com que Carlos Areia se tivesse sentido enganado e optasse pela separação.

A jovem admitiu o erro, pediu perdão e juntos conseguiram ultrapassar todas as dificuldades e o preconceito que os 48 anos de diferença de idade lhes trouxe. Juntos há 17 anos, são hoje o grande apoio um do outro e não descartam a possibilidade de vir a ter filhos.