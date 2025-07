A Loja do Condomínio deixa-lhe dicas práticas para preservar a beleza e funcionalidade destas áreas durante os meses mais quentes.

1. Adote horários adequados para a rega

A rega deve ser feita durante as primeiras horas da manhã ou ao final do dia, quando as temperaturas são mais amenas. Isto evita a evaporação excessiva e permite que a água seja mais bem absorvida pelas plantas. Considere instalar um sistema de rega automático para garantir eficiência e poupança de água.

2. Escolha espécies resistentes ao calor

Se estiver a renovar o jardim, opte por plantas autóctones e resistentes à seca, que exigem menos rega e cuidados intensivos. Estas espécies não só são mais económicas como também adaptadas ao clima português.

3. Cuide do relvado

Corte o relvado regularmente, mas evite apará-lo demasiado curto, pois isso pode deixá-lo vulnerável ao calor. Um relvado ligeiramente mais alto retém melhor a humidade e protege as raízes contra o sol intenso.

4. Atenção às pragas e doenças

As altas temperaturas podem facilitar o aparecimento de pragas e doenças nas plantas. Inspecione regularmente as áreas verdes e, se necessário, recorra a soluções naturais ou profissionais para controlar o problema sem prejudicar o ambiente.

5. Promova a limpeza regular

Reforce a frequência da limpeza dos jardins, removendo folhas secas, ervas daninhas e outros detritos. Além de melhorar o aspeto visual, a limpeza previne a proliferação de insetos e pragas.

6. Sensibilize os condóminos

Incentive os moradores a utilizar os jardins de forma responsável, evitando danos às plantas e mantendo o espaço limpo. Coloque sinalética, se necessário, para reforçar estas boas práticas.

7. Invista em soluções sustentáveis

Considere alternativas como a recolha de águas pluviais para rega ou o uso de cobertura vegetal (mulching) para reduzir a evaporação e manter a humidade no solo. Estas práticas tornam o cuidado do jardim mais eficiente e amigo do ambiente.

Com atenção e colaboração, é possível manter os jardins do condomínio em excelente estado mesmo nos dias mais quentes. A Loja do Condomínio reforça que a conservação destes espaços valoriza o edifício, melhora a qualidade de vida e promove um ambiente mais sustentável. Por isso, este verão cuide dos espaços verdes e desfrute do melhor que o condomínio tem para oferecer.