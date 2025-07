As áreas comuns dos condomínios - como jardins, piscinas, salões de convívio ou parques infantis - ganham um protagonismo especial em época de férias. Com mais moradores a utilizá-las, é essencial estabelecer regras claras para garantir uma convivência harmoniosa e evitar conflitos. A Loja do Condomínio partilha assim algumas dicas práticas para gerir o uso destes espaços de forma eficiente e organizada.

Freepik