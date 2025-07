Cláudio Ramos tem tido um ano cheio de desafios profissionais intensos. O apresentador conduziu as galas duplas de 'Secret Story - Desafio Final', o 'Big Brother', com todas as galas e especiais que isso implica, e é ainda um dos rostos das manhãs da TVI em 'Dois às 10', ao lado de Cristina Ferreira.

Por isso, desde que o último realiy show acabou, dando, mais tarde, lugar a 'Big Brother Verão', o apresentador foi de férias e afastou-se até das redes sociais.

Cláudio voltou esta sexta-feira a falar com os seguidores através de uma publicação onde mostra várias imagens de onde esteve: um destino de praia e ainda a sua casa no Alentejo.

"Voltar de um lugar qualquer é sempre um recomeço qualquer. Voltemos cada um ao seu lugar recomeçando da melhor maneira que se consegue. Não sou dos que passaria o tempo em férias, mas sou dos que nesta idade abdicaria de muita coisa para não usar relógio. Um dos prazeres de não se dar atenção ao relógio prende-se com o desfrutar vagaroso do que existe à volta", começa por dizer o colega de Cristina Ferreira.

"Estes dias foram muito isto. O sol que aqui era mais quente. Humidade que aqui pareceu mais húmida. Comida sem medo da balança. Gelados que sendo todos os dias parece que não se estranha tanto. Calções de banho no lugar das sungas. Banhos de mar. Vistas bonitas. A pele alourada do sol. Rever e corrigir capítulos escritos e ter tempo para leitura sem pressa", refere o apresentador a proprósito do destino escolhido para descansar.

"Descobri um dos livros mais bonitos que li na vida (e já li uns quantos). 'O filho de mil homens', de Valter Hugo Mãe. É maravilhoso! A história e a escrita que desenha a história. Todos o deviam ler. Na verdade todos deviam ter oportunidade de parar o relógio e desfrutar de dias onde se dessem conta que por muito bom que seja ir, é sempre melhor voltar. Desde que na volta existam bons objectivos. Voltar por voltar não faz sentido, isso seria 'apenas' voltar e o verbo merece mais que isso. Merecemos todos mais que isso!", referiu Cláudio.

No fim da publicação, o apresentador faz questão de agradecer a todos os que o acompanham e que sentiram a sua falta. "Tenham um bom fim de semana e obrigado por tantas mensagens de energia boa", escreveu.

O problema de saúde que Claúdio Ramos enfrentou

Recorde-se que no meio de tanto trabalho, o apresentador teve uns dias afastado do ecrã e tudo devido à sua saúde. Em junho teve que fazer uma cardioversão devido à sua fibrilação auricular, doença que lhe provoca arritmias cardíacas. Nessa altura, Claúdio anunciou ainda que mais tarde vai recorrer novamente ao hospital para fazer outro procedimento.

"Daqui a uns tempos vou ter de fazer a ablação, aí é que vais ficar sem mim durante algum tempo", referiu ao falar com Cristins Ferreira no 'Dois Às 10'.