Cláudio Ramos começou 2025 com muito trabalho em mãos. O apresentador das manhãs da TVI está também à frente do 'Secret Story - Desafio Final', onde apresenta as galas ao fim de semana e ainda os especiais quase todos os dias depois do 'Jornal da Noite'.

Para além disso, Cristina Ferreira esteve de férias duas semanas, o que 'obrigou' Cláudio a estar em antena todos os dias durante quase um mês.

O comunicador fez uma partilha no Instagram onde conta o que foi fazer no primeiro dia livre.

"Quase trinta dias depois tive a minha primeira folga e dentro dela meti algumas coisas de que estava a precisar. Não fui ao Alentejo, não me apetecia conduzir. Treinei, cozinhei mais do mesmo, arrumei pensamentos, jantei pizza com uma amiga, desabafamos sobre a vida e sobre trabalho. Depois caminhei largos km", começa por revelar.

O apresentador revela ainda que fez questão de ir ao cinema ver um dos filmes do momento, 'Ainda estou aqui', que está nomeado para os Óscares e que conta com a atriz Fernanda Torres, também ela nomeada na premiação.

"O cinema faz-me falta. Um filme é uma viagem mesmo que essa viagem seja um murro no estômago. Um filme, se for bom, é como um livro, uma canção, um poema, um espetáculo...Desperta. Inquieta e dá que pensar. Este filme fala de resiliência e de amor. De alguém que não desiste, da força de acreditar, de sonhos que se destroem por escolhas alheias e da certeza de que quando se quer, se consegue!"

Leia Também: Cláudio Ramos "em prantos" por causa de concorrente do 'Desafio Final'

Leia Também: Ana Garcia Martins encantada com filme de Fernanda Torres