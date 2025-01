Cláudio Ramos tem gritado muito na condução de 'Desafio Final'? Há quem considere que sim. Aliás, até o próprio se apercebeu do tom de voz algo elevado quando na manhã desta segunda-feira, 27 de janeiro, teve oportunidade de rever as galas do fim de semana.

"Só aqui é que se apercebe que grita e depois ainda tem a capacidade de dizer que grita por causa de mim, eu que nem estou lá", atirou Cristina Ferreira em direto, no 'Dois às 10'.

"Não estás lá, mas passaste o programa inteiro a gritar... Tu gritas aqui", defendeu-se o comunicador.

"Já o Goucha dizia à mãe que, às vezes, descarrilava por causa de mim", lembrou Cristina.

Por fim, ainda que em tom de brincadeira, Cláudio Ramos deu uma explicação para o tom de voz elevado: "Eu ali falo alto porque quero que eles oiçam atrás da porta o que estou a dizer sobre eles".

