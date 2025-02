Iury protagonizou um momento hilariante durante um telefonema com a Voz. Conforme poderá ver no vídeo aqui presente, a Voz pergunta à concorrente do 'Secret Story - Desafio Final' o que é uma "açoteia".

Não percebendo o que estava a dizer, Iury pediu para que a palavra fosse repetida inúmeras vezes.

A verdade é que nem depois da Voz ter gritado Iury e Sandrina - que se juntou entretanto à conversa - conseguiram entender.

E, no fim, desligaram o telefone 'na cara' da Voz...

