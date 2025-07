Cauã Reymond tem uma nova namorada. O ator, de 45 anos, foi fotografado numa praia do Rio de Janeiro ao lado de da modelo Luana Mandarino com quem trocou vários beijos e carícias.

O ator da Globo estava na praia de São Conrado, na cidade brasileira na companhia da jovem que já participou no reality show 'Rio Shore', da MTV, em 2021.

De acordo com a revista Quem, os fãs mais atentos já tinham reparado que Luana partilhava nas redes sociais várias imagens no que parecia ser a casa de Cauã bem como partilharam fotos de uma viagem para o mesmo local.

A vida amorosa de Cauã Reymond

Cauã Reymond estreou-se na novela 'Malhação' em 2002. A personagem Maumau valheu-lhe o carinho do público e, a partir daí, a sua carreira tem somado vários sucessos como 'Da Cor do Pecado' (2004), 'A Favorita' (2008), 'Avenida Brasil' (2012) entre muitos outros projetos.

A par da profissão, foram também tornadas públicas as várias relações amorosas do ator.

Cauã namorou com a atriz Alinne Moraes entre 2002 e 2005 e os dois chegaram a contracenar em 'Malhação' e em 'Da Cor do Pecado'.

Em 2007 começa a namorar com Grazi Massafera, com quem tem uma filha, Sofia, de 14 anos. A relação chegou ao fim em 2013 com alguns rumores de traição por parte do ator embora nunca confirmados.