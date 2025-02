Cauã Reymond impressionou os seguidores do Instagram ao mostrar nas últimas horas duas fotografias únicas nas quais surge ao lado da filha, Sofia.

"Eu e meu date da vida toda. Minha menina tá crescendo", realçou o ator ao posar ao lado da jovem pré-adolescente.

A menina, que está praticamente da altura do pai, resulta da relação passada do famoso ator da Globo com a também atriz Grazi Massafera.

Eis abaixo as partilhas que estão a dar que falar:

