Liliana Campos partilhou uma história de viveu na época em que a sua mãe, Zena Campos, estava acamada.

Em declarações ao programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', a apresentadora falou sobre um episódio em que foi roubada pela cuidadora da sua progenitora.

"Isto aconteceu na altura em que a minha mãe estava acamada e eu precisava de uma pessoa de confiança para ficar com ela diariamente, num horário em que eu e o meu irmão não conseguíamos estar com ela. E naquela altura o meu foco era encontrar alguém com quem a minha mãe se entendesse e que eu percebesse que cuidava bem dela", começa por contar Liliana.

"Nunca pus a hipótese que a pessoa nos podia roubar mas foi isso que nós descobrimos. E ainda hoje em dia, passados dez anos, nós damos conta de coisas que desapareceram porque não eram coisas do dia a dia. Lembro-me perfeitamente de um galheteiro de Natal que era muito simbólico. Levou-nos também uma Bíblia Sagrada que era com letras douradas, com fio de ouro, tinha um valor grande porque já tinha vindo de Angola e era uma coisa da minha mãe.

Mas a cuidadora tinha uma forma peculiar de fazer as coisas, tal como Liliana revelou:

"Houve um dia que o meu irmão encontrou sacos no andar de cima. A senhora todos os dias levava coisas, alimentos, joias, um colar de pérolas que também desapareceu", confessou, mencionando que tudo isto trouxe uma "grande revolta".

"Depositámos muita confiança naquela pessoa e depois por sentirmos que fomos enganados é horrível. É como mexer na intimidade, na privacidade da minha mãe. Claro que não podemos desconfiar de toda a gente e eu tenho a melhor pessoa a trabalhar comigo há quase 30 anos que é a Fernanda, que é família", confessou a apresentadora de 'Passadeira Vermelha'.

Liliana Campos e a depressão depois da morte da mãe

A mãe de Liliana Campos, Zena, esteve acamada durante quatro anos e morreu em janeiro de 2016 anos 84 anos. A cara da SIC e o irmão estiveram sempre ao seu lado e Liliana chegou mesmo a ser cuidadora da mãe. E foi sobre este papel de enorme responsabilidade que a comunicadora falou várias vezes em entrevistas, tendo o foco de mostrar a importância e defender os direitos dos cuidadores informais. No fim de vida da mãe, Liliana sentiu que "fez tudo o que era possível até o médico dizer já não dá mais”.