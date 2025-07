Madeline Brewer, que na série 'The Handmaid's Tale' ('A História de uma Serva' em português) dá vida a Janine, casou-se com o diretor de fotografia Jack Thompson-Roylance.

A celebração decorreu no North Cadbury Court, em Somerset, Inglaterra, no passado dia 12 de julho. Sabe-se ainda que a cerimónia, que decorreu ao ar livre, juntou 130 convidados, entre amigos e familiares mais próximos do casal. Mais tarde, juntaram-se mais cerca de 60 convidados a uma festa privada.

Madeline Brewer caminhou até ao altar ao lado dos pais. Ao mesmo tempo, a violoncelista Sarah Moody tocou 'Lover, You Should've Come Over', de Jeff Buckley, a mesma música que foi ouvida quando Jack Thompson-Roylance pediu a atriz em casamento.

No que diz respeito ao vestido da noiva, Madeline Brewer escolheu um modelo vintage de Vera Wang. O véu, também estilo vintage, era de Jane Bourvis.

De acordo com a People, a atriz usou três vestidos durante os dois dias da celebração. Primeiro recorreu a um vestido Tom Ford, da Gucci, de 1996, no 'rehearsal dinner' (jantar de ensaio) "muito descontraído" e na festa de boas-vindas 'casual chic', na noite de sexta-feira, 11 de julho. No dia seguinte, numa festa pós-casamento, Madeline Brewer trocou o vestido de noiva de Vera Wang por um vestido Valentino vintage da Shrimpton Couture.

Por sua vez, Jack Thompson-Roylance usou um fato Calvin Klein na sexta-feira e um fato Casely Hayford no sábado. O irmão gémeo, Boris, foi o seu padrinho e quem celebrou a união.

Mas as curiosidades sobre este dia especial não ficam por aqui. A primeira dança foi ao som de uma música de Elvis Presley, Blue Moon.

A revista Brides divulgou algumas imagens do casamento e a partilha foi destacada na página de Instagram da atriz. Veja abaixo:

Madeline Brewer e Jack Thompson-Roylance conheceram-se através de uma aplicação de encontros em outubro de 2022. Na altura, a atriz estava em Londres a trabalhar.

O pedido de casamento chegou mais de um ano depois, no dia 3 de janeiro de 2024. O diretor de fotografia ajoelhou-se perante a amada no Central Park, em Nova Iorque. Esta grande notícia só foi partilhada com o 'mundo' meses depois, em julho, através de uma publicação que a atriz fez no Instagram. Veja ou recorde abaixo.

De lembrar também que além de integrar o elenco da série 'The Handmaid's Tale', Madeline Brewer faz parte de 'Orange Is the New Black', onde dá vida a Tricia Miller, e 'Hemlock Grove', no papel de Miranda Cates.

