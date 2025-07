A princesa Diana morreu num acidente de carro em Paris, em 1997. Na altura, muitos dos seus bens, joias e dinheiro ficaram com os filhos, William e Harry, mas nem tudo. A casa da infância de Diana, por exemplo, não ficará para os príncipes e há uma razão para tal.

De acordo com a People, o pai de Diana herdou o título de Conde Spencer em 1975, e a família mudou-se para a propriedade Althorp em Northamptonshire, que pertence à família Spencer desde 1508.

Neste momento, a casa está aos cuidados do atual Conde Spencer, que é o irmão da princesa Diana, Charles. Após a sua morte, a propriedade passará para o próximo Conde Spencer, que será o filho de Charles, Louis, Visconde Althorp.

Apesar de Louis ter três irmãs mais velhas, Kitty, Eliza e Amelia, será Louis a ficar a cuidar da habitação por ser o homem mais velho da família a herdar títulos e propriedades.

Em 2015, numa conversa com o Mail on Sunday, Charles Spencer confessou que ficaria "tranquilo" com a possibilidade de a filha Kitty herdar a casa. Só que se o fizesse, "iria contra a tradição".

"É assim que as coisas são. Entendo os problemas com o conceito. Também entendo os pontos fortes de ter funcionado até agora", acrescentou, como recorda ainda a People, citando o Mail on Sunday.

No mesmo ano, Kitty conversou com a Tatler e partilhou: "Sou totalmente a favor da igualdade de gênero. Mas estou muito feliz que isso seja responsabilidade do meu irmão. Acho apenas que é o caminho certo."

"Gosto do facto de a casa continuar a ser da família com o mesmo sobrenome", explicou. "E sei que o meu irmão irá fazer um trabalho impecável."

Princesa Diana está sepultada na propriedade de Althorp

A casa de infância da princesa Diana é também o local do seu 'último descanso'. Foi na propriedade que a ex-mulher do agora rei Carlos III foi sepultada.

Num livro que Charles escreveu referiu que o facto de a princesa Diana ter sido sepultada na propriedade foi algo intencional, isto porque está numa área reservada. Tal faz com que Harry e William possam visitar o local com certa privacidade.

"Felizmente, aqui é muito tranquilo, e eles podem entrar e sair quando quiserem. E é muito bom para mim saber disso", disse Charles à People anteriormente.

É certo que nem todos podem visitar a campa de Diana, mas, ainda assim, há um memorial em sua homenagem onde todos podem prestar-lhe um tributo.

Leia Também: Meghan Markle e o Harry não vão voltar para o Reino Unido, diz fonte