O conde Charles, irmão da princesa Diana, encontrou o amor novamente, depois de se ter divorciado da condessa Karen Spencer, e não podia estar mais feliz.

Numa entrevista ao The Mail on Sunday, o conde falou pela primeira vez sobre o relacionamento com a arquiteta norueguesa Cat Jarman.

"Estou demasiado velho para corações, flores e essas coisas, mas a melhor maneira de o descrever é que com a Cat posso ser eu mesmo. Ela sabe quem eu sou. Quem eu realmente sou. Não tenho de fingir ser algo que não sou. Ela evidencia o que tenho de melhor", declarou Charles.

Os dois conheceram-se em 2021 quando Cat visitou a Althorp House, propriedade histórica dos Spencer, para uma investigação arqueológica. A relação, que começou por ser profissional, evoluiu e hoje é um romance.

Recorde-se que Charles iniciou o processo de divórcio de Karen em junho de 2024.

"Sou 18 anos mais velho que a Cat, nem sequer era uma possibilidade. Nunca estive com alguém assim tão novo. Nem sequer pensei num romance. Tinha terminado um casamento. Não tentei nada a sério com a Cat. Ela é muito astuta, muito madura emocionalmente", disse por fim.

