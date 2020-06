Gelado versus Sorvete, o que distingue os dois primos, amigos do verão?

Qual a diferença entre um gelado e um sorvete?

A própria legislação aplicada a estes géneros alimentares dá-nos a explicação para a diferença entre ambos. De uma forma simples, ambos são alimentos obtidos por congelação e, assim, mantidos até ao consumo. Contudo, na composição dos gelados (há-os de natas, de leite, de água, de fruta), entram leite, ovos, açúcar, entre outros ingredientes (embora não obrigatoriamente os três acabados de citar). No caso do sorvete, a base de produção é a água, os sumos e os açúcares. Diz-nos a legislação: "sorvete é um gelado de frutas ao qual não é adicionada qualquer gordura e que contém, no mínimo, 25% de frutos".

Para além dos já citados que ingredientes podemos encontrar nos gelados e sorvetes?

É vasto o mundo dos gelados, sorvetes e também granizados (gelado alimentar em estado semi-sólido), sobremesas geladas e gelados semi-frios. Como tal, também é extensa a lista de ingredientes aplicados. Na composição pode entrar uma mistura de matérias gordas e substâncias proteicas, com ou sem adição de outros ingredientes alimentares. Também podemos encontrar uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes alimentares.

Entre aqueles ingredientes principais que a legislação contempla estão o leite (ex. natural, pasteurizado, concentrado, desidratado, fermentado); gorduras de origem animal e vegetal; proteínas lácteas (ex. caseínas, caseinatos, soro de leite) e proteínas não lácteas (ex. ovo, gelatina); açúcares (ex. sacarose, xarope de glucose); água.

Os gelados não são todos iguais Gelado de nata: contém pelo menos, 5 % de gordura láctea. Gelado de leite: contém pelo menos, 2,5 % de gordura de origem exclusivamente láctea e, pelo menos, 6 % de extracto seco desengordurado do leite. Gelado: emulsão tipicamente composta por água e/ou leite, gorduras alimentares, proteínas e açúcares. Gelado de água:contém principalmente água e açúcares. Gelado de fruta: em conformidade com a definição de gelado de água e contém, no mínimo, 15 % de frutos. Sorvete: gelado de frutas ao qual não é adicionada qualquer gordura e que contém, no mínimo 25 % de frutos.

A título de curiosidade, os frutos que encontramos nos gelados podem provir de alimentos frescos, congelados, concentrados, liofilizados, em pó, cristalizados, em calda, sumos, purés, polpas, compotas e xaropes.

Os gelados podem ter muito açúcar?

Uma sobremesa gelada contém duas vezes mais açúcar do que a mesma matéria servida à temperatura ambiente. Isto porque a baixa temperatura reduz a sensibilidade das papilas gustativas, obrigando os fabricantes a aumentar a quantidade de adoçante. No entanto, já existem no mercado diversas variedades de baixas calorias.

Porque se formam, por vezes, cristais de gelo nos gelados?