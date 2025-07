Tony Carreira esteve nos últimos dias nos Açores. O músico, de 61 anos, viajou a trabalho, tal como revela a sua agenda de concertos.

Tony Carreira atuou na Festa do Emigrante, umas das principais festa da ilha das Flores, que decorreu entre os dias 18 e 21 de julho.

O intérprete de 'Depois de ti' e 'Sonhador, Sonhador' subiu ao palco do evento, realizado na Laje das Flores, no domingo, 20 de julho. O espetáculo ficou marcado por uma enchente, revelando assim as centenas de fãs que na ilha açoriana acompanham a longa carreira de Tony.

Pela primeira vez na ilha das Flores, o cantor aproveitou as horas antes do espetáculo para conhecer e passear no local.

"Já nos encontramos na Ilha das Flores! ️ Hoje, antes do concerto, aproveitei para passear por este lugar lindíssimo! Mais tarde, espero-vos para mais uma grande noite de canções. Até já", disse Tony Carreira através da rede social Instagram, onde mostrou uma fotografia na qual surge com uma paisagem de cortar a respiração como cenário de fundo.

A resposta à carta dos fãs com emocionante visita a lar de idosos

Além de ter aproveitado para passear, Tony Carreira tirou ainda um tempinho para na sua passagem pela ilha das Flores dar resposta a uma carta que recebeu nos últimos tempos e visitar um lar de idosos.

O músico esteve Santa Casa Da Misericórdia Das Lajes Das Flores, onde distribuiu sorrisos, beijos e abraços.

"Um momento que ficará para sempre nos nossos corações! Tudo começou com uma carta escrita com muito carinho pelos nossos utentes… e o Tony Carreira respondeu com um gesto inesquecível: veio visitar-nos ao lar", notou a administração do espaço, destacando através das redes sociais as imagens que marcaram a passagem do músico pela instituição.

"A visita encheu o nosso dia de alegria, emoção e muita música - e teve ainda um sabor mais especial, pois celebrámos também o aniversário do nosso querido Sr. Maurício! Obrigada, Tony, por ter atendido ao nosso convite e por tornar este dia verdadeiramente memorável", pode ainda ler-se na partilha da Santa Casa Da Misericórdia Das Lajes Das Flores.