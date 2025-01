"Os Açores é dos sítios mais bonitos do mundo": estas foram as palavras de Tony Carreira para descrever o destino ao qual fez uma visita relâmpago na passada sexta-feira, dia 17 de janeiro, a propósito da apresentação do programação do Coliseu Micaelense para 2025.

À conversa com o Fama ao Minuto, o artista destacou que São Miguel "era um sítio onde eu estaria muito feliz com os meus quatro cães".

"Sempre que venho em concertos aqui tento descobrir mais um sítio. Só gostava de conhecer uma ilha que dizem ser a mais bonita de todas, as Flores. De resto, adoro os Açores, são paisagens fantásticas", acrescentou, evidenciando assim o seu amor por todas as ilhas do arquipélago.

Questionámos ainda qual era o seu sítio preferido em São Miguel, concretamente. "Gosto muito de um sítio que até é turístico, a Lagoa [das Sete Cidades]. Ter ali uma cabana deve ser uma cena do caraças".

Em maio, Tony Carreira regressará ao Coliseu Micaelense, uma vez que tem marcado um espetáculo para esta sala no dia 23, no qual irá atuar ao lado dos filhos Mickael e David, a propósito da Festa do Emigrante. Espera-se, desta forma, sala cheia.

Cila Simas, presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense, foi quem teve a ideia de juntar pai e filhos num só espetáculo. "A primeira coisa que me disseram é que não ia ser fácil porque as agendas deles são completamente diferentes, assim como os músicos", revelou.

Contudo, no seu entender "não há impossíveis", pelo que conseguiu não só conciliar as agendas de Tony, Mickael e David, como providenciar as condições necessárias para os três atuarem no mesmo palco.

"Será no primeiro dia da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, é o dia em que o Coliseu festeja e homenageia o emigrante", faz saber, esperando-se assim uma noite de grande animação.

