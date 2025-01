"Gratidão": a esta palavra se resume o que Tony Carreira sentiu após o anúncio de mais uma parceria da Associação Sara Carreira, desta vez com o Coliseu Micaelense.

A iniciativa foi anunciada na passada sexta-feira, dia 17, por Cila Simas, presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense.

"Em parceria com a Associação Sara Carreira, o Coliseu Micaelense formalizou um protocolo com esta instituição para que os jovens talentos açorianos possam ter uma maior oportunidade nas bolsas para continuarem os seus estudos em qualquer que seja o seu sonho", referiu em discurso no evento.

"Para esse efeito será aberto um espaço direcionado para donativos no site do Coliseu Micaelense na angariação de fundos para bolsas de estudo aos jovens talentos da cultura açorianos", informou ainda.

Visivelmente feliz, Tony Carreira enalteceu a bondade que tem percebido nas pessoas, sobretudo desde que fundou a Associação em homenagem à filha. "Há realmente pessoas muito boas e que pensam nos outros. A associação dedica-se a ajudar crianças desfavorecidas, temos feito um caminho muito bonito. Já temos alguns que estão na vida ativa", sublinha.

"Na vida não há heróis e nós precisamos todos uns dos outros. Pessoas como eu, que têm um percurso de sucesso, também devem algo à sociedade", faz saber.

Já no discurso que fez no evento, após o anúncio da iniciativa, o artista acrescentou: "Aqueles que tentam fazer tudo sozinhos são muito infelizes". Para o eterno cantor de 'Sonhos de Menino', esta causa é a sua grande "missão" e é nela que tem depositado toda a sua energia, tudo é claro em nome dos bolseiros.

Tony Carreira, Pedro Nascimento (Presidente da Câmara de Ponta Delgada) e Cila Simas© Coliseu Micaelense

Afinal, como é que surgiu esta parceria?

Em declarações ao Fama ao Minuto, Cila Simas confidenciou como é que teve a ideia de colaborar com a Associação Sara Carreira.

"Estava em casa e o meu marido estava na sala da ver a gala da Sara Carreira e chamou-me: 'vem aqui ver este conceito de família'. Ouvi um bocadinho dos discursos e pensei: 'eu quero isto nos Açores, quero isto no Coliseu'", recorda.

"Trazer para aqui a Associação Sara Carreira é uma maneira de ter presente a associação, saberem que existe, haver donativos dos açorianos e emigrantes para a associação", continua.

Cila referiu que a cultura em São Miguel tem como base a proximidade, uma vez que mais de metade dos micaelenses fazem questão de se deslocar à bilheteira física para comprar os bilhetes em vez de os adquirir online.

"Com isto acredito que muita gente venha à bilheteira perguntar como se pode candidatar, se nós ajudamos a preencher [a inscrição na bolsa], isso vai acontecer, tenho a certeza", realça.

"Há muitos sonhos que não se concretizam nos Açores por falta de verbas, de visão. Com a Associação Sara Carreira acredito que mais gente sinta que o projeto também é para os açorianos", completa.