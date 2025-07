Beyoncé tem um novo pormenor no seu espetáculo. A cantora estava a atuar em Atlanta com a 'Cowboy Carter Tour', na noite de quinta-feira, dia 10 de julho, quando ficou em cima da plateia num cavalo mecânico dourado.

A cantora interpretou o tema '16 Carriages' em cima no referido cavalo suspenso, no Mercedes-Benz Stadium, e o momento ficou gravado pelas pessoas que estavam a assistir ao espetáculo. As imagens, como seria de esperar, não tardaram a chegar às redes sociais.

"Ela ama-nos muito", escreveu um internauta no TikTok ao publicar na rede social um vídeo desta referida parte do concerto.

"Ganhamos um cavalo, fomos mimados. Estou muito feliz", disse outro seguidor na caixa de comentários da publicação, como relata a People.

Esta não é a primeira vez que Beyoncé exibe a sua performance em cima de um cavalo. Algo semelhante aconteceu na digressão 'Renaissance' em 2023, na altura com um cavalo prateado, imitando a capa do álbum. A cantora também posa num cavalo na capa do disco 'Cowboy Carter', lembra ainda a People.

Esta exibição da artista em Atlanta acontece depois de Beyoncé ter apanhado um susto ao ficar presa num carro suspenso em cima da plateia, precisamente na altura em que cantava '16 Carriages', no NRG Stadium, no passado mês de junho.

Na altura, Beyoncé pediu para "pararem" o espetáculo, e assim aconteceu. A artista ficou dentro de um carro inclinado e suspenso em cima da plateia. Depois começou a descer, devagar, enquanto a a multidão que assistia ao seu concerto gritava por si e mostrava o seu apoio.