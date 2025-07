A cantora Katy Perry viveu um pequeno percalço quando estava a atuar na Austrália, no domingo, dia 29 de junho. Devido a questões técnicas, a artista quase que caiu de uma plataforma que estava suspensa.

Depois de Beyoncé ter ficado suspensa num carro que estava por cima da plateia, agora a imprensa internacional dá conta de um susto que Katy Perry também viveu no passado fim de semana durante um concerto. A cantora Katy Perry estava a atuar na Austrália, com a digressão 'Lifetimes' para promover o sexto álbum de estúdio, quando quase que caiu de uma plataforma que estava suspensa (por cima da plateia). Devido a problemas técnicos, depois de a cantora ter sido colocada dentro de uma esfera, esta começou a subir para 'sobrevoar' a plateia, mas, de repente, ficou inclinada e a artista 'perdeu' o equilíbrio. Rapidamente, Katy Perry segurou-se a uns cabos enquanto a esfera balançava, e mantinha-se inclinada. Este incidente aconteceu no Adelaide Entertainment Centre, na Austrália, na noite de domingo, dia 29 de junho, e ficou gravado. As imagens, como seria de esperar, não tardaram a ir parar às redes sociais. Em janeiro, numa conversa com a People, a artista já tinha falado sobre este número no seu espetáculo, tendo em mente o objetivo de "voar" pela sala de espetáculos onde atuasse. "Há trocas de roupa, há números, há dançarinos, há músicos... Vou voar pela sala. Em algum momento, vou aproximar-me de todos", revelou na altura. Mas não tem sido fácil, como acabou por dar a perceber num dos espetáculos na Austrália. Um dia depois de ter apanhado o susto com o problema técnico, a cantora mostrou-se muito emocionado perto do fim de um dos concertos na Austrália. Num vídeo que também foi divulgado nas redes sociais, Katy Perry disse, em lágrimas: "Obrigada por estarem sempre lá para mim, Austrália. Isto significa o mundo." Por fim, gritou: "Agora vamos cantar 'Firework'." Katy Perry, recorde-se, não está a viver uma fase fácil a nível pessoal, uma vez que se separou recentemente de Orlando Bloom, com quem tem uma filha em comum.

Katy Perry não foi a única artista a ter problemas técnicos durante um concerto nestes últimos dias. Beyoncé também ficou no centro das atenções precisamente pelos mesmos motivos.

A cantora estava a interpretar '16 Carriages' num carro que estava suspenso em cima da plateia, no NRG Stadium, em Houston, no sábado, dia 28 de junho, quando o suporte ficou inclinado. Beyoncé pediu para "pararem" ao microfone, uma vez que sentiu que a sua segurança estava em causa. A música parou e a artista ficou suspensa no ar (com o carro inclinado). Entretanto, começaram a descer a plataforma, devagar, e com a plateia sempre a gritar por si, a apoiá-la.