Uma falha técnica marcou o primeiro de dois concertos de Beyoncé em Houston, no sábado, dia 28 de junho. A artista estava a cantar '16 Carriages' num carro que estava suspenso em cima da plateia, no NRG Stadium, quando o suporte ficou a inclinado. O momento ficou gravado e não tardou a chegar às redes sociais.

Nas imagens divulgadas na imprensa internacional, e partilhadas nas redes sociais, Beyoncé diz "parem, parem, parem" ao microfone. A música parou e a cantora ficou suspensa no ar (com o carro inclinado). Entretanto, começaram a descer a artista, devagar, e com a plateia sempre a gritar por si, a apoiá-la.

"Obrigada a todos pela paciência", disse Beyoncé à multidão que assistia ao seu espetáculo, relata a People. Veja abaixo as imagens deste momento.

Nas redes sociais, as reações às imagens não tardaram a chegar. "Ela assustou-me", escreveu um fã. "Que bom ela estar bem e não ter acontecido nada", pode ainda ler-se no comentário citado pela People.

Segundo o Houston Chronicle, o carro parou de se mover no ar a meio da música. Após terem descido o mesmo, Beyoncé saiu por breves momentos antes de regressar de novo ao palco para terminar a atuação, adianta o Hot New Hip Hop.

Entre as imagens que estão a circular nas redes sociais, podemos ver um vídeo de Beyoncé a dizer aos fãs: "Se eu caísse, sei que vocês me iam segurar."

De recordar que foi no dia 28 de abril que Beyoncé deu início à digressão 'Cowboy Carter', no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, com um espetáculo de quase 3h30 e mais de 35 músicas.

Nesse mesmo concerto, a cantora contou com a presença das filhas. A mais velha, Blue Ivy, de 13 anos, deu continuidade ao trabalho que tinha vindo a fazer na digressão anterior, 'Renaissance World Tour', como dançarina. E a pequena Rumi, de sete anos, juntou-se à mãe e à irmã no palco.

Além das meninas, Beyoncé é também mãe de Sir, que é irmão gémeo de Rumi. Os três filhos são fruto do casamento com Jay-Z.

O casal, de lembrar ainda, deu o nó em 2008 depois de terem começado a namorar em 2000. A primeira filha nasceu em 2012. Cinco anos depois, em 2017, deram as boas-vindas aos gémeos.

Leia Também: Helena Coelho veste-se a rigor para concerto de Beyoncé em Londres