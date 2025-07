Recentemente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, foi diagnosticado, aos 79 anos, com doença venosa crónica. O que motivou a procura de um diagnóstico foi a ocorrência de edema (inchaço) nos membros inferiores.

Afinal o que é Doença Venosa Crónica? É uma doença benigna e muito comum, estimando-se que afecte cerca de 35% da população portuguesa. Entre os sintomas mais comuns há que destacar:

Edema (inchaço) das pernas;

Dor;

Sensação de peso.

Estes sintomas tipicamente instalam-se ao longo do dia agravando com longos períodos em pé ou, pelo contrário, sentado e com o calor. Quem sofre desta doença pode também notar o aparecimento de veias dilatadas e tortuosas – varizes - nas pernas.

Ainda que tendencialmente benigna, esta doença deve ser diagnosticada e tratada precocemente uma vez que, na ausência de tratamento, a hipertensão venosa causada pelas veias mal funcionantes pode levar a alterações da pele, com sua fragilização, pigmentação e eventual desenvolvimento de feridas de difícil cicatrização – úlceras de perna.

O Presidente dos Estados Unidos é uma das muitas pessoas a sofrer da doença e esperamos que este evento contribua para o awareness que a Doença Venosa Crónica merece.

Um artigo de Joana de Carvalho, médica especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular.