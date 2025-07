Durante os meses mais quentes, manter uma boa hidratação e uma alimentação equilibrada torna-se ainda mais importante. Frutas como o melão (Cucumis melo) e a melancia (Citrullus lanatus), ambas da família das cucurbitáceas, são escolhas naturais para esta época do ano. Ricas em água, com sabor agradável e fácil digestão, costumam estar presentes em refeições leves ou servidas como lanches refrescantes. Mas, afinal, qual destas frutas oferece mais benefícios nutricionais no verão? Vamos analisar alguns aspetos.

Composição hídrica: aliadas na hidratação

Tanto o melão como a melancia têm um elevado teor de água, essencial para ajudar a controlar a temperatura do corpo e evitar a desidratação nos dias mais quentes.

Melancia: cerca de 91–92% de água

Melão: cerca de 89–91% de água (varia consoante a variedade)

Veredito: A diferença entre ambas é pequena, mas a melancia leva vantagem pelo volume de água, sendo uma excelente fonte natural de hidratação.

Composição nutricional e propriedades bioativas

Melancia

É especialmente rica em licopeno, um carotenoide com ação antioxidante que ajuda a proteger as células e a reduzir o stress oxidativo. Também contém citrulina, um aminoácido que pode favorecer a vasodilatação e a saúde cardiovascular, embora os seus efeitos dependam da quantidade e frequência do consumo.

Calorias: cerca de 30 kcal por 100g

Açúcares naturais: 6–7 g por 100g

Licopeno: 4,5–6,5 mg por 100g (varia com a variedade e grau de maturação)

Melão

Apresenta maior concentração de micronutrientes como a vitamina C (ácido ascórbico), vitamina A (na forma de β-caroteno) e potássio. Estes nutrientes são importantes para o sistema imunitário, a saúde da pele e da visão, além de ajudarem no equilíbrio dos eletrólitos — algo especialmente relevante em climas quentes, quando ocorre maior perda de minerais pelo suor.

Calorias: cerca de 34 kcal por 100 g

Açúcares naturais: 7,5–9 g por 100 g

Vitamina C (ácido ascórbico): cerca de 18–25 mg por 100 g

Vitamina A : cerca de 160–210 µg RAE (varia com a variedade)

Potássio: cerca de 270–300 mg por 100g

Veredito: O melão destaca-se pelo maior teor de vitaminas e minerais, sobretudo nas variedades mais pigmentadas, como cantaloupe e gália.

Aplicações culinárias e consumo

As duas frutas são bastante versáteis:

A melancia é usada em sumos, águas aromatizadas, saladas frescas e até grelhada.

O melão, pela sua textura mais firme e sabor mais concentrado, combina bem com pratos salgados (como entradas com presunto ou queijos frescos), além de purés frios e sopas de verão.

Veredito: Ambas têm baixo teor de fibras insolúveis, o que facilita a digestão e permite o seu consumo em dietas leves ou restritas.

Conclusão: complementaridade no prato de verão



Não existe uma escolha definitiva entre melão e melancia. A melancia destaca-se por ser refrescante e rica em antioxidantes, enquanto o melão oferece mais vitaminas e minerais por porção. Ambas têm baixa densidade calórica, são naturalmente isentas de gordura e contribuem para a hidratação e equilíbrio nutricional nos dias quentes.

Recomenda-se consumir as duas frutas de forma variada, preferencialmente frescas e bem refrigeradas, respeitando as preferências pessoais, as necessidades nutricionais e o contexto clínico de cada um.