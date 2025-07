A cantora brasileira Preta Gil morreu este domingo aos 50 anos de idade. A artista estava em Nova Iorque, onde fazia tratamentos experimentais contra o cancro no intestino.

O portal Léo Dias adiantou mesmo que a filha de Gilberto Gil estaria a caminho do aeroporto para voltar para o Brasil, uma vez que o seu estado tinha piorado, quando se sentiu mal, voltando para o hospital - onde acabou por não resistir.

A batalha que Preta enfrentou desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com cancro no intestino, e, mais tarde, em 2024, quando o cancro voltou e com metástases, sempre foi pautada por muito apoio por parte de familiares e amigos. E foram essas pessoas mais próximas que fizeram questão de deixar as suas homenagens nas redes sociais.

Carolina Dieckmmann, a sua melhor amiga e que estava, inclusivamente, com ela nos Estados Unidos, partilhou sentidas palavras.

"Eu não sei o que dizer, estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Fazer-te carinho incessantemente esses últimos quatro dias, estar tão perto com você, foi o maior presente do mundo.

O universo se abriu para que estivesse aqui. Descansa, meu amor. Como você lutou. Vai ser muito difícil mas é uma bênção o tempo que tivemos e o nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudades, mas vou viver com você aqui dentro", escreveu a atriz na legenda da partilha onde mostra imagens das duas juntas.

Também Cláudia Raia fez questão de enaltecer o percurso e a vida de Preta Gil.

"Hoje o Brasil ficou mais silencioso. Calou-se uma voz que não era só canto, era grito, era abraço, era luta, era cura. Preta Gil partiu. Mas a sua luz, essa não parte nunca. Desde 2023, enfrentava um cancro como quem enfrenta a vida: de frente, de pé, com coragem, afeto e dignidade. [...] Preta, sua ausência dói. Mas o que você construiu é eterno".

Também a apresentadora e atriz Angélica Huck deixou a sua homenagem à amiga.

"Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira.

Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança. A sua força, sua luz, sua alegria de viver, mesmo nos dias difíceis, sempre foram uma inspiração pra mim. Você lutou com dignidade e coragem", escreveu

Cléo Pires, filha da atriz Glória Pires, deixou palavras de apreço a Preta. "Minha amiga, muitas vezes meu norte sem nem saber. Que falta você vai fazer. Que perda horrível é te perder. Te amo para sempre", escreveu.

A atriz Taís Araújo fez questão de enaltecer o legado que a artista deixou.

"O que fica dessa vida é o que a gente faz dela. Preta fez amor, brilho, luz, liberdade, amizade, festa, beijos, tantos desejos realizados! Deixou um legado e eu sou seguidora firme e fiel das aulas que tive com Preta. A despedida precoce dói muito por aqui mas ao mesmo tempo que honra aprender".

Os atores Bruno Gagliasso, Fabio Assunção e Lázaro Ramos também deixaram uma nota de pesar lamentando a partida da artista.

Xuxa, sua grande amiga, partilhou imagens felizes das duas e deixou na legenda da publicação as seguintes palavras: "Que a sua força, alegria e amor por tudo o que fizeste nunca seja esquecido".

Preta Gil deixou um filho, Francisco Gil, de 30 anos, e uma neta, Sol de Maria, de nove anos.

