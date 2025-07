Vera Kolodzig recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão sobre o seu trabalho e de como o mesmo pode impactar a vida das pessoas.

A atriz, de 40 anos, começa por referir que no início da carreira sentia "preconceito" com a sua profissão, nomeadamente em relação às novelas.

"Durante muitos anos tive um preconceito com o meu próprio trabalho. Achava que fazer novelas não era artístico o suficiente ou que as tramas, textos e formato eram demasiados superficiais", revela.

Porém, tudo mudou quando Vera se tornou a protagonista de uma novela de enorme sucesso transmitida pela TVI, onde se superou fisicamente já que conseguiu enfrentar um dos "maiores medos" que tinha - montar a cavalo.

"Foi só quando protagonizei a novela 'Espírito Indomável' (2010) que isso mudou. Passei a ter orgulho deste trabalho, da entrega de todos os atores e equipa e até do resultado final. Arrisquei tudo em fazer uma Zé de voz grossa e costas curvadas. Arrisquei tudo ao montar a cavalo - um dos meus maiores medos. Arrisquei tudo ao compor uma personagem bem distante de mim", confessou.

E não foi só este impacto que transformou a perceção de Vera sobre a sua profissão. A artista conta que, ao conhecer uma fã, esta lhe contou algo que a fez transbordar de alegria.

"No outro dia num mercado de um festival meio hippie fui abordada por uma rapariga que me disse: 'Vera, tenho uma história para te contar. Sabes, nunca fui de ver novelas mas fiquei viciada no 'Espírito Indomável' e desde então que tenho uma enorme admiração por ti.

Lembro-me de te ver e pensar ‘wow, ela é tão selvagem, quem me dera ter aquela coragem’. E isso inspirou-me. Inspiraste-me a despertar o meu lado selvagem e é graças a ti que sou o que sou hoje'. Fiquei emocionada com estas palavras, e com a certeza que enquanto atriz também posso trazer oportunidades de transformação pessoal, mesmo com um trabalho que eu arrogantemente considerava 'menor.'

Este post talvez não seja muito modesto, mas talvez também com isto possa de alguma forma inspirar alguém a celebrar as suas vitórias e orgulhar-se do que já fez. Do que é que tu te orgulhas?", questiona a atriz.

A carreira de Vera Kolodzig

Vera Kolodzig nasceu a 22 de abril de 1985. Começou cedo a sua carreira de atriz e como protagonista. Com apenas 15 anos estreou-se em 'Jardins Proibidos', novela da TVI de 2000, que se tornou logo um grande sucesso. 'Fascínios', 'Ilha dos Amores', 'Deixa que te leve', 'Filha do Mar' e 'Dei-te quase tudo' foram outras das novelas em que Vera participou.

