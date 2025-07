Manuel Melo marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, para horas depois de ter sido expulso do 'Big Brother Verão' fazer publicamente o balanço da sua participação no reality show.

Entrevistado por Cristina Ferreira, o ator, cantor e apresentador confessou que a sua maior falha terá sido entrar no formato sem nunca ter assistido a reality shows ao longo dos últimos anos.

"Eu não via o 'Big Brother'. Para mim, estou ainda no tempo do Zé Maria", referiu.

Manuel Melo admitiu que rejeitou o primeiro convite que lhe foi feito para fazer parte do elenco de concorrentes do 'Big Brother Verão'.

"Quando o convite veio a segunda vez veio de uma voz que eu respeito muito e eu aí tive de reconsiderar", explicou o ator, que só disse o 'sim' depois de conversar com a mãe do filho sobre esta possibilidade e der o ok da ex-companheira.

Porém, Manuel Melo admitiu não se ter adaptado ao jogo e confesso meso ter ficado "assustado" ao deparar-se com as fortes discussões e faltas de respeito que marcaram as primeiras semanas, com confrontos entre Catarina Miranda e Daniela Ventura.

"Ser uma pessoa em recuperação é para a vida e por isso é que eu me senti tão deslocado. Porque eu passo a vida a tentar desenvolver e a colmatar defeitos de caráter que podem levar a becos sem saída e de repente estou no meio de uma batalha onde os defeitos de caráter estão em desenvolvimento e as pessoas capitalizam isso. Fiquei completamente sem espaço para respirar. Só poderia combater isto com humor", e foi precisamente o que fez.

Aos que notaram a sua "cara triste e olhar vazio", Manuel Melo explica que o seu estado espírito não era o melhor por não sentir-se enquadrado, por estar perdido no jogo e também pela perda recente do pai.

A opinião de Manuel Melo sobre Catarina Miranda

"Ela é uma pessoa normal, eu vi", disse o artista ao ser convidado por Cristina Ferreira a dar a sua opinião sobre Catarina Miranda.

"Ela sente algum orgulho, mas acho que é por ser mais nova, de sentir que os seus fãs gastam dinheiro, vendem carros, investem no futuro dela. Eu sinto alguma vergonha de ter de pedir ao meu público para gastar o seu dinheiro comigo, é aqui que não nos encontramos. Eu venho de outra escola", explicou, identificando as diferenças que fazem com que não tenha tido proximidade com a colega de jogo.

Por fim, Manuel Melo mostrou-se profundamente agradecido à ex-companheira, Sofia Fernandes, por ter sido um grande apoio enquanto esteve no 'Big Brother Verão'.

"Só tenho a agradecer a amizade que ela me demonstrou neste período. Ela sabe que eu estava sem trabalho desde novembro", disse, referindo que, apesar de se ter separado de Sofia quando o filho de ambos tinha apenas um ano e meio os dois conseguiram manter a amizade, cordialidade e respeito pelo bem de Martim.

