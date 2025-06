Eis que chega à reta final mais um reality show do 'Big Brother'. A expulsa da gala deste domingo, dia 22 de junho, foi Carina, depois de conquistar 15% da votação do público. Carolina conseguiu chegar a finalista com 36% da votação, enquanto Luís, um dos favoritos do jogo registou 50%.

Assim, para além de Carolina Braga e Luís Gonçalves, lutam pelo prémio final Diogo Bordin, Lisa Schincariol e Manuel Rodrigues.

As críticas de Márcia Soares à "ingratidão" de Carina

Na chegada ao estúdio, Carina foi confrontada com um comentário assertivo de Márcia Soares, comentadora das galas (juntamente com Gonçalo Quinaz) da presente edição.

Márcia teceu vários elogios à concorrente expulsa, lamentando, ainda assim, o facto desta ter sido "ingrata" relativamente a Luís, que na sua perspetiva sempre a "protegeu" dentro da casa.

"Gostei muito da tua prestação dentro da casa até este fim que deixou-me aqui um bocado confusa, mas de resto acho que foste uma concorrente que acrescentou muito à casa desde o início, acho que te destacaste, justamente por não ires em grupo, por teres a tua opinião, por não teres medo de ires contra aquele grupo formado que intimidava toda a gente, sempre tiveste voz", começou por notar.

"Acho que o teu maior defeito dentro do jogo foi a tua ingratidão para com o Luís, porque foi uma pessoa que sempre te protegeu, sempre te deu muito e eu sinto que cada vez mais no fim (…) era muito por conveniência, foi o que eu senti. Ele sempre te deu tudo, tu não tinhas de retribuir, mas um bocadinho de respeito e mais consideração pelo Luís acho que ele merecia", defendeu.

"De resto, estás de parabéns, és muito assertiva, fazias leituras de jogo incríveis, falavas muito bem, gostei muito de te ouvir", disse por fim.

'Big Brother Verão' estreia já em junho. Maria Botelho será a apresentadora

A TVI não perde tempo, por isso, com a chegada ao fim desta edição do reality show, eis que já se prepara a próxima: o 'Big Brother Verão'.

Na passada semana, a estação de Queluz de Baixo confirmou que Maria Botelho Moniz seria a apresentadora, aproveitando para desmentir "alegadas divergências entre Cristina Ferreira e João Patrício".

"Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora-âncora do 'Big Brother Verão', que estreia este mês. O novo reality show estará no ar até setembro. Neste momento decorre o casting para os concorrentes, já em fase de conclusão", informou o canal em comunicado.

"Aproveita-se para desmentir notícias sobre alegadas divergências entre Cristina Ferreira e João Patrício, elementos importantes da estrutura de programação da TVI", realçou-se ainda.

Maria Botelho Moniz assume, desta forma, um importante desafio na sua carreira. A que tinha sido apresentadora dos diários do reality show até então, passa a ser uma das apostas mais fortes do canal num lugar que, geralmente, tem sido ocupado por Cláudio Ramos ou Cristina Ferreira.