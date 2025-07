Kate Middleton está de volta ao torneio de ténis de Wimbledon, desta vez para assistir à final masculina.

Mas a princesa de Gales não foi sozinha. Consigo trouxe os dois filhos mais velhos, o príncipe George, que este mês completa 12 anos de vida, e a princesa Charlotte, de 10 anos.

Também o príncipe William fez questão de marcar presença no evento desportivo de maneira a assistir à partida entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Toda a família apostou em visuais em tons de azul, com William e George a surgirem de fatos e Kate e Charlotte a encantarem com vestidos de verão.

Em casa ficou o príncipe Louis, de sete anos - conhecido por mostrar o seu lado mais traquina nos eventos oficiais. Até ao momento, o menino ainda não esteve em Wimbledon.

Embora a Royal Box - camarote real - não seja acessível a crianças, uma vez que apenas dispõe de 74 lugares, exceções abrem-se em relação a membros da família real.

Recorde-se que o príncipe George estreou-se em Wimbledon em 2022, juntamente com os pais, cuja presença é regular no evento desportivo.

Já a princesa Charlotte assistiu presencialmente ao evento pela primeira vez no ano a seguir, em 2023.

Kate, de 43 anos, assistiu ao evento praticamente todos os anos desde que deu o nó com o príncipe William, em 2011. Houve apenas dois anos em que falhou: em 2013, por aconselhamento médico enquanto estava grávida do príncipe George, e em 2020, quando o torneio foi cancelado devido à pandemia.

Espera-se igualmente a presença da realeza espanhola na competição, neste caso do rei Felipe VI de Espanha que faz questão de apoiar Alcaraz na luta por mais um título.

Kate Middleton foi recebida com ovação de pé

Kate Middleton esteve também em Wimbledon este sábado, 12 de julho. Na chegada ao recinto, a princesa de Gales foi recebida com uma ovação do público, tendo reagido com um sorriso, agradecendo pelo carinho.

Para a ocasião, Kate elegeu um conjunto de duas peças, blazer de manga curta e saia plissada em tons de amarelo manteiga. No lado esquerdo do peito envergava um laço verde e roxo, símbolo que usa desde 2017 e exclusivamente reservado aos membros do All England Club. A nível de joias elegeu uma pulseira da Cartier, que recebeu de presente do marido no seu terceiro aniversário de casamento.