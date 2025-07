Há um novo casal no seio da família real britânica! Peter Phillips, filho da princesa Ana, tem vindo a construir uma bonita relação com Harriet Sperling ao longo do último ano, sendo que esta já marcou presença em diversos eventos com membros da realeza.

Esta quarta-feira, dia 9 de julho, Harriet (enfermeira de profissão) esteve no torneio de ténis Wimbledon.

Para a ocasião, Harriet elegeu um coordenado em tons de azul claro da marca britânica Wiggy Kit, uma das preferidas da princesa Kate, da duquesa Sofia e de Zara Tindall.

Já a carteira, também em tons de azul, é da Fartech e custa 833 euros. No que diz respeito às sandálias, Sperling usou um par de Penelope Chilvers, estilo plataforma em tons de camel.

Phillips e Sperling, vale a pena notar, foram vistos pela primeira vez juntos no Badminton Horse Trials, evento de competição equestre, em maio de 2024. Desde então marcaram presença em diversos eventos, quer de corridas de cavalos, quer de polo, desporto muito apreciado pela realeza.

Entretanto, dois meses depois, em junho, o filho da Princess Royal apresentou de forma oficial na Royal Ascot. O surgimento do casal aconteceu um mês depois do sobrinho de Carlos III anunciar o fim da relação com Lindsay Wallace, após três anos juntos, o que gerou algum burburinho à época, dada a rapidez com que Phillips 'avançou para outra'.