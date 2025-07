Se para muitos entusiastas do ténis a partida entre Novak Djokovic e Flavio Cobolli - que aconteceu esta quarta-feira, dia 9 de julho e que terminou com uma vitória do tenista sérvio - seria imperdível, o mesmo não se aplica a Hugh Grant.

O ator britânico, de 64 anos, foi uma das personalidades que esteve a assistir à competição desportiva (uma das mais antigas do mundo) na Royal Box (lugares destinados à realeza e outras personalidades renomadas).

Contudo, durante esta ocasião, o artista acabou por protagonizar um caricato momento que já se tornou viral nas redes sociais e deu origem a muitos 'memes', como seria de esperar.

Grant foi 'apanhado' pelas câmaras a dormir durante a partida para os quartos-de-final do torneio. O mais engraçado? É que estava sentado mesmo atrás da rainha Camilla.

Hugh Grant estava mesmo atrás da rainha Camilla© X/BritsandBlobs

Momentos antes, o ator surgiu bem disposto no evento e muito bem acompanhado pela mulher, a produtora sueca Anna Elisabet Eberstein. O seu lugar era mesmo atrás da mulher do rei Carlos III e do ex-primeiro ministro John Major. Antes de tomarem os seus lugares, o casal cumprimentou cordialmente a monarca e os restantes convidados presentes na Royal Box. A partida então começou.

O momento viral aconteceu durante o tie-break do primeiro set. Neste exato momento, as câmaras focaram-se no artista e para surpresa de todos este estava com a cabeça descaída e de olhos fechados, a dormir.

O apresentador Chris Fowler, que estava a acompanhar o jogo numa transmissão televisiva do canal britânico BBC, não resistiu em comentar o momento, perguntando ao ex-tenista John McEnroe, que estava também a analisar o jogo: "Ele está connosco?"

"Parece que seria bom uma pequena chamada de atenção. É um desempate, avisem-no. Ainda há muito a fazer", respondeu McEnroe em tom de brincadeira.

Apesar deste pequeno descuido, não tardou muito até que Hugh Grant voltasse a acordar. No final do encontro, indiferente à sua pequena sesta, o artista surgiu bastante animado, a desfrutar do ambiente à sua volta, enquanto conversava com a mulher e a produtora de televisão Anna Elisabet Eberstein.