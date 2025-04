Hugh Grant relatou um momento "assustador e insultuoso" enquanto se preparava para viajar com a família no Aeroporto de Londres-Heathrow, na passada sexta-feira.

O ator, de 63 anos, alegou que os filhos foram interrogados por um oficial de imigração. Hugh Grant, recorde-se, é pai de John, de 12 anos, Lulu, de oito, e Blue, de seis, fruto do casamento com Anna Elisabet Eberstein, de 46, e dos filhos mais velhos Tabitha e Felix com a 'ex' Tinglan Hong.

No X (antigo Twitter), Hugh Grant partilhou: "Acabei de passar por Heathrow com a minha mulher e filhos. Todos temos o mesmo apelido (Grant) nos nossos passaportes. O oficial de imigração mete conversa com os meus filhos e sussurra: 'Estes são a tua mãe e o teu pai?' Intrusivo, insultuoso e assustador."

