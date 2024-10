No dia 29 de outubro, o ator foi convidado do programa 'Jimmy Kimmel Live', revelando que o nome das filhas, fruto da relação com a sua mulher, Anna Eberstein, surgiu em momentos de "pânico".

Hugh Grant revelou o nome das duas filhas mais novas. Apesar de terem cinco e oito anos, o nome de ambas não era ainda público. No dia 29 de outubro, o ator foi convidado do programa 'Jimmy Kimmel Live', revelando que o nome das filhas, fruto da relação com a sua mulher, Anna Eberstein, surgiu em momentos de "pânico". A conversa começou depois de Jimmy Kimmel ter perguntado a Hugh Grant sobre um dos seus nomes do meio, Mungo. "Chamo-me Hugh John Mungo. Não sei como isto aconteceu, tinha pais pouco simpáticos", responde o ator, entre risos, antes de ser questionado sobre se passou o nome para algum dos cinco filhos. "Foi pior. No dia em que eu e a minha mulher demos o nome a uma das nossas filhas, entrámos em pânico. Achámos que seria simpático para ela, quando fosse mais velha, e entrasse num bar, pudesse dizer que o nome do meio era Danger [perigo, em português]. Por isso, o nome dela é Lulu Danger Grant", referiu. "A nossa outra filha chama-se Blue. Mais uma vez, entrámos em pânico sobre nomes e perguntámos ao irmão mais velho dela. E ele disse 'Kevin', porque era o Minion preferido dele. Ainda pensámos nisso, mas depois dissemos que ele tinha de pensar noutro nome. E ele escolheu Blue porque era a sua cor favorita." Grant é ainda pai de John Mungo, e também de Tabitha Xiao Xi, e Felix Chang Hong, da sua relação anterior com Tinglan Hong.