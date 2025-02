Hugh Grant esteve na companhia da mulher, Anna Elisabet Eberstein, na festa pós-BAFTA da Vogue britânica x GQ, em Londres, na noite de domingo, dia 16 de fevereiro.

O ator, de 64 anos, e a mulher, de 42, foram fotografados logo à chegada ao evento cheio de caras conhecidas, no The Royal Festival Hal, e depois na 'red carpet'. E não faltaram sorrisos no rosto.

Veja as imagens que estão na galeria.

Leia Também: Após 24 anos, dupla romântica de 'Bridget Jones' brilha na red carpet

Leia Também: De Demi Moore a Selena Gomez: Os melhores looks dos BAFTA