Os prémios BAFTA atribuídos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão, aconteceram no domingo, 16 de fevereiro, em Londres.

Antes da cerimónia, a passadeira vermelha brilhou com a chegada das estrelas da noite.

De Demi Moore a Selena Gomez, várias foram as celebridades que deslumbraram com os looks escolhidos.

Durante a cerimónia de entrega de prémios, 'Conclave' destacou-se, arrecadando quatro estatuetas, incluindo Melhor Filme, assim como 'O Brutalista' que recebeu os prémios de Melhor Ator, Melhor Realização, Melhor Direção de Fotografia, e Melhor Banda Sonora.

